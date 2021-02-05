Фильмы про авиапроисшествия, основанные на реальных событиях 

За все время существования авиации произошло очень много аварийных ситуаций. Какие-то заканчивались трагедией, а другие оказалась чудом со счастливым концом. "Рамблер" собрал разные фильмы о том, что случалось с пассажирскими самолетами.

Аарон Экхарт. Авиапроисшествие, которое произошло в 2009 году называют "Чудом на Гудзоне". Именно так и решили назвать фильм. Полет выполняли из Нью-Йорка в Шарлотт, но спустя 1,5 минуты после взлета самолет столкнулся со стаей птиц, из-за чего у него отказали оба двигателя. Пилоты показали свой профессионализм и смогли посадить самолет на холодную воду так, что никто из 155 человек, находившихся на борту, не погиб. Несмотря на восторг в СМИ и среди общественности, над пилотом началось расследование, которое угрожало его репутации. Главные роли сыграли Том Хэнкс

"Напрощенный" (2018)

Фильм рассказывает о судьбе мужчины, за которым следила вся страна. Виталий Калоев потерял в авиакатастрофе над Боденским озером всю свою семью — жену и детей. Он участвовал в поисках останков столкнувшихся самолетов, но так и не смог пережить утрату. Дальше история известна всем — Калоев выследил авиадиспетчера, который дежурил в ту ночь и не заметил, что маршруты двух самолетов направлены друг на друга. Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Нагиев . Этот фильм основан на реальных событиях и раскрывает все трагические эмоции, которые переживал отец, потерявший в один момент всю свою семью.

Кадр из фильма "Выжить"

В этом фильме режиссер попытался реконструировать крушение уругвайского самолёта над Андами, произошедшее в 1972 году. Самолет с 45 пассажирами на борту попал в циклон и рухнул у подножия одной из гор. Часть пассажиров выжила в авиакатастрофе и вынуждена была справляться с условиями голода и холода в горах. О выживших узнали лишь через 72 дня, когда двое пассажиров решились на переход через горы и случайно встретили чилийского фермера.