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Фильмы про авиапроисшествия, основанные на реальных событиях 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Фильмы про авиапроисшествия, основанные на реальных событиях
Фото: Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне"
За все время существования авиации произошло очень много аварийных ситуаций. Какие-то заканчивались трагедией, а другие оказалась чудом со счастливым концом. "Рамблер" собрал разные фильмы о том, что случалось с пассажирскими самолетами.

"Чудо на Гудзоне" (2016)

Авиапроисшествие, которое произошло в 2009 году называют "Чудом на Гудзоне". Именно так и решили назвать фильм. Полет выполняли из Нью-Йорка в Шарлотт, но спустя 1,5 минуты после взлета самолет столкнулся со стаей птиц, из-за чего у него отказали оба двигателя. Пилоты показали свой профессионализм и смогли посадить самолет на холодную воду так, что никто из 155 человек, находившихся на борту, не погиб. Несмотря на восторг в СМИ и среди общественности, над пилотом началось расследование, которое угрожало его репутации. Главные роли сыграли Том Хэнкс и Аарон Экхарт.

"Напрощенный" (2018)

Кадр из фильма "Непрощенный"
Фильм рассказывает о судьбе мужчины, за которым следила вся страна. Виталий Калоев потерял в авиакатастрофе над Боденским озером всю свою семью — жену и детей. Он участвовал в поисках останков столкнувшихся самолетов, но так и не смог пережить утрату. Дальше история известна всем — Калоев выследил авиадиспетчера, который дежурил в ту ночь и не заметил, что маршруты двух самолетов направлены друг на друга. Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Нагиев. Этот фильм основан на реальных событиях и раскрывает все трагические эмоции, которые переживал отец, потерявший в один момент всю свою семью.

"Выжить" (1993)

Кадр из фильма "Выжить"
В этом фильме режиссер попытался реконструировать крушение уругвайского самолёта над Андами, произошедшее в 1972 году. Самолет с 45 пассажирами на борту попал в циклон и рухнул у подножия одной из гор. Часть пассажиров выжила в авиакатастрофе и вынуждена была справляться с условиями голода и холода в горах. О выживших узнали лишь через 72 дня, когда двое пассажиров решились на переход через горы и случайно встретили чилийского фермера.
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
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Фильмы , Выживший , Чудо на Гудзоне , Непрощенный , Выжить , Выжившая , Выжившие , Том Хэнкс , Дмитрий Нагиев , Виталий Калоев , Аарон Экхарт
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