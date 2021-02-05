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Лучшие триллеры 2021 года для главных фанатов жанра 

Мира Маркина 1 час назад
Лучшие триллеры 2021 года для главных фанатов жанра
Фото: Кадр из фильма "По наклонной"
Просмотр хорошего триллера — отличный способ испытать острые ощущения, не подвергаясь реальной опасности. Подробнее о том, какие картины в 2021 году нельзя пропустить фанатам жанра, — в материале "Рамблера".

"По наклонной"

Кадр из фильма "По наклонной"
Армейский врач Нико Уокер возвращается из Ирака с посттравматическим синдромом. Чтобы притупить чудовищные воспоминания о войне, Уокер начинает злоупотреблять опиатами и становится грабителем.

"Женщина в окне"

Кадр из фильма "Женщина в окне"
Страдающая агорафобией женщина, роль которой исполнила Эми Адамс, начинает следить за своими соседями и, сама того не желая, становится свидетельницей преступления.

"Прошлой ночью в Сохо"

Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Юная девушка, увлеченная дизайном, попадает в Лондон 60-х, где знакомится со своей любимой певицей. Вот только город отнюдь не то, чем кажется на первый взгляд, и вскоре интригующие события начинают принимать чудовищный оборот.
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
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Фильмы , Эми Адамс
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