Лучшие триллеры 2021 года для главных фанатов жанра 

Просмотр хорошего триллера — отличный способ испытать острые ощущения, не подвергаясь реальной опасности. Подробнее о том, какие картины в 2021 году нельзя пропустить фанатам жанра, — в материале "Рамблера".

"По наклонной"

Кадр из фильма "По наклонной"

Армейский врач Нико Уокер возвращается из Ирака с посттравматическим синдромом. Чтобы притупить чудовищные воспоминания о войне, Уокер начинает злоупотреблять опиатами и становится грабителем.

"Женщина в окне"

Кадр из фильма "Женщина в окне"

Страдающая агорафобией женщина, роль которой исполнила Эми Адамс , начинает следить за своими соседями и, сама того не желая, становится свидетельницей преступления.

"Прошлой ночью в Сохо"

Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"

Юная девушка, увлеченная дизайном, попадает в Лондон 60-х, где знакомится со своей любимой певицей. Вот только город отнюдь не то, чем кажется на первый взгляд, и вскоре интригующие события начинают принимать чудовищный оборот.