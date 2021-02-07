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Три самых страшных советских фильма-ужасов 

Диана Товсепова 8 часов назад
Три самых страшных советских фильма-ужасов
Фото: Кадр из фильма "Пьющие кровь"
Советский кинематограф ассоциируется у нас с искрометными комедиями и глубокими культовыми драмами. Однако, как выяснил "Рамблер", в СССР снимали и настоящие фильмы ужасов. Хорроры снимали в годы перестройки, в основном по сюжетам страшных историй Брюсова, Толстого и Грина. Картины, были новыми для отечественного кинематографа, но обладали своим «неповторимым странным стилем».

«Семья вурдалаков»

Кадр из фильма "Семья вурдалаков"
Страшный вампирский хоррор сняли по рассказу Алексея Толстого, однако на создателей картины обрушилась критика за плохую режиссуру и операторскую работу. Зрителей же завораживала атмосфера тотальной безысходности, а образы отечественных вампиров пугали не хуже их заграничных «коллег».
По сюжету журналист селится в деревенском доме, в котором накануне умирает глава семьи. Все шло неплохо, пока мертвый старик не возвращается за своим внуком.

«Пьющие кровь»

Кадр из фильма "Пьющие кровь"
Еще одна картина о советских вампирах написана по культовой готической повести «Упырь» Алексея Толстого. Главный герой влюбляется в девушку, чья бабушка оказывается вампиром. Женщина (Марина Влади) жаждет крови своей внучки, но спасти ее от темных сил сможет только возлюбленный.

«Господин Оформитель»

Кадр из фильма "Господин Оформитетель"
Картина снята по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль» и напоминает своеобразную историю доктора Франкенштейна. Талантливый художник-оформитель создает для витрины магазина идеальный манекен, который оживает и губит своего творца. Картина получилось пугающей, но пришлась по нраву зрителям, отмечающим игру «демонически-гениального» Виктора Авилова, известного ролями графа Монте-Кристо и Воланда.
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
Комментарии 9
Фильмы , Советские фильмы , Пьющие кровь , Господин оформитель , Александр Грин , Марина Влади , Виктор Авилов , Алексей Толстой
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