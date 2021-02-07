Три самых страшных советских фильма-ужасов 

Советский кинематограф ассоциируется у нас с искрометными комедиями и глубокими культовыми драмами. Однако, как выяснил "Рамблер", в СССР снимали и настоящие фильмы ужасов. Хорроры снимали в годы перестройки, в основном по сюжетам страшных историй Брюсова, Толстого и Грина. Картины, были новыми для отечественного кинематографа, но обладали своим «неповторимым странным стилем».

«Семья вурдалаков»

Кадр из фильма "Семья вурдалаков"

Страшный вампирский хоррор сняли по рассказу Алексея Толстого , однако на создателей картины обрушилась критика за плохую режиссуру и операторскую работу. Зрителей же завораживала атмосфера тотальной безысходности, а образы отечественных вампиров пугали не хуже их заграничных «коллег».

По сюжету журналист селится в деревенском доме, в котором накануне умирает глава семьи. Все шло неплохо, пока мертвый старик не возвращается за своим внуком.

Кадр из фильма "Пьющие кровь"

Еще одна картина о советских вампирах написана по культовой готической повести «Упырь» Алексея Толстого. Главный герой влюбляется в девушку, чья бабушка оказывается вампиром. Женщина ( Марина Влади ) жаждет крови своей внучки, но спасти ее от темных сил сможет только возлюбленный.

Кадр из фильма "Господин Оформитетель"