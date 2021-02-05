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Что известно о новом фильме Бекмамбетова по «Ромео и Джульетте» 

Мира Маркина 48 минут назад
Что известно о новом фильме Бекмамбетова по «Ромео и Джульетте»
Фото: Кадр из фильма R#J
На днях на кинофестивале "Сандэнс" состоялась премьера картины "R#J". Одним из продюсеров фильма выступил Тимур Бекмамбетов. Подробнее о новой киноленте в жанре скринлайф — в материале "Рамблера".
В основу киноленты легла легендарная пьеса Шекспира "Ромео и Джульетта", действие которой перенесли в современные реалии. Роль Ромео исполнил 18-летний Кэмерон Энджелс, а Джульетту сыграла 22-летняя Франческа Ноэль.
Основной сюжет картины авторы оставили без изменений: в "R#J" главные герои также принадлежат к враждующим семьям. Подростки влюбляются в друг друга, но обстоятельства оказываются сильнее их чувств, и в конце концов они гибнут. При этом текст был сильно видоизменен, поскольку действие киноленты разворачивается на экране компьютера, и историю нужно было рассказать посредством текстовых сообщений, постов в соцсетях и трансляций в Instagram.
Бекмамбетов не впервые работает над фильмом в этом жанре. В его послужном списке уже имеются скринлайф-картины "Убрать из друзей" (2014), "Профиль" (2018) и "Поиск" (2018). Над последними двумя продюсер работал с коллегой Игорем Цаем, который также оказался вовлечен в создание "R#J". Режиссером фильма выступил Кэри Уильямс. Картину снимали в феврале 2020 года.
Несмотря на необычную подачу, на кинофестивале "Сандэнс" картина не получила призов. Дата выхода "R#J" в широкий прокат пока неизвестна.
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Фильмы , Убрать из друзей , Поиск , Ромео и Джульетта , Игорь Цай , Тимур Бекмамбетов
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