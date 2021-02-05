Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

«Сделали все на коленке»: актер объяснил, откуда в России берется некачественный дубляж 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
«Сделали все на коленке»: актер объяснил причину некачественного дубляжа
Фото: Global Look Press
Актер Антон Эльдаров («Солдаты», «Склифосовский») объяснил, откуда берется некачественный русский дубляж иностранного кино. По его мнению, такое случается из-за непрофессионального подхода и жадности продюсеров.
«У нас очень любят считать деньги, а на качество не всегда обращают внимание. А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешевых актеров, а то и не актеров, сделали все на коленке», — цитирует Эльдарова портал News.ru.
40-летний мужчина добавил, что труд актеров дубляжа в России не оплачивается должным образом, их права не защищает ни профсоюз, ни какая-либо другая организация. По его словам, на Западе представители той же профессии являются достаточно обеспеченным людьми, а в России на них принято экономить.
Добавим, что сам Эльдаров в недавних кинопремьерах озвучивал кролика Питера, Алладина и Человека-муравья.
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
Teleprogramma.pro: последние новости
«У всех своя немножечко жизнь»: Шевельков объяснил, почему перестал общаться с Жигуновым «У всех своя немножечко жизнь»: Шевельков объяснил, почему перестал общаться с Жигуновым Всем любителям английского юмора: новый фэнтезийный сериал «Стража» впервые выходит на российском ТВ Всем любителям английского юмора: новый фэнтезийный сериал «Стража» впервые выходит на российском ТВ «Письмо не вручено»: Михаил Ефремов пропал из колонии «Письмо не вручено»: Михаил Ефремов пропал из колонии
Комментарии
Фильмы , Солдат , Склифосовский , Солдаты , Антон Эльдаров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение