«Сделали все на коленке»: актер объяснил причину некачественного дубляжа 

Актер Антон Эльдаров рассказал, откуда берется некачественный русский дубляж иностранного кино. Он считает, что всему виной непрофессиональный подход и жадность продюсеров. Слова артиста приводит портал News.ru.
«У нас очень любят считать деньги, а на качество не всегда обращают внимание. А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешевых актеров, а то и не актеров, сделали все на коленке»,
— заявил Эльдаров.
По мнению звезды, в России актерский труд не оплачивается должным образом. Кроме того, права артистов не защищает ни профсоюз, ни какая-либо другая организация.
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