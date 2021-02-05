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«Сделали все на коленке»: актер объяснил причину некачественного дубляжа 

Катерина Саломе 3 часа назад
«Сделали все на коленке»: актер объяснил причину некачественного дубляжа
Фото: globallookpress.com
Актер Антон Эльдаров рассказал, откуда берется некачественный русский дубляж иностранного кино. Он считает, что всему виной непрофессиональный подход и жадность продюсеров. Слова артиста приводит портал News.ru.

«У нас очень любят считать деньги, а на качество не всегда обращают внимание. А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешевых актеров, а то и не актеров, сделали все на коленке»,

— заявил Эльдаров.
По мнению звезды, в России актерский труд не оплачивается должным образом. Кроме того, права артистов не защищает ни профсоюз, ни какая-либо другая организация.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Максакова обругала собственную семью в эфире ток-шоу.
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