«Сделали все на коленке»: актер объяснил причину некачественного дубляжа 

«У нас очень любят считать деньги, а на качество не всегда обращают внимание. А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешевых актеров, а то и не актеров, сделали все на коленке»,