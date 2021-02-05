В Сети появились новые детские фото Алины Кабаевой 

Гимнастка Яна Батыршина поделилась снимками с коллегой из личного архива.

Прославленная гимнастка Алина Кабаева уже несколько лет не появлялась на публике. Продолжая работать в качестве председателя совета директоров медиагиганта «Национальная Медиа Группа», олимпийская чемпионка не посещает даже спортивные соревнования. Недавно мы попробовали разобраться , чем сейчас может заниматься Алина Кабаева.

А тем временем ее коллега по команде Яна Батыршина поделилась в соцсетях архивными фото Алины, сделанными как в период ее популярности, так и в детские годы. Батыршина сопроводила подборку полным восхищения постом в адрес спортсменки

Лучшая гимнастка за всю историю для меня — Алина Кабаева… Она вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень. До ее восхождения о гимнастках не писали в газетах и журналах, не показывали по телевизору. Даже в новостях о нас говорили так редко, что когда я стала серебряной призеркой Олимпиады, ведущие не знали, как правильно произносить мою фамилию. Потому что столкнулись с ней впервые. Когда выстрелила Алина, мир художественной гимнастики открылся для всех! Даже бабушки на скамейках стали разбираться в правилах, а все девочки хотели быть похожими на неё и пошли в гимнастический зал! Это был запредельный скачок популярности. Алина одна из первых спортсменок попала на обложки не только спортивных журналов, благодаря ей стали снимать документальные фильмы о спортсменах. Она покоряла всех вокруг!

— поделилась Яна Батыршина. Она также отметила талант спортсменки и ее искренность. «Вдобавок она настоящая спортсменка! Целеустремлённая, уверенная в себе. Для неё не существовало авторитетов, она знала, что если будет работать, станет лучшей, и шла к этому не смотря ни на что! Настоящий лидер, чемпионка и действительно лучшая гимнастка за всю историю!», — добавила спортсменка.

Отметим, что Яна Батыршина не пояснила, почему вдруг вспомнила об Алине Кабаевой. День рождения гимнастка празднует в мае, в этом году ей исполнится 38 лет. Подписчики Батыршиной остались озадачены. Впрочем, многие отметили, что и Яна для них является не меньшим кумиром.

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Фото:@yana__batyrshina/Instagram; Starface; East News Russia