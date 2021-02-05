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«Верх изуверства и лицемерия»: бывший муж Юлии Началовой отреагировал на фильм о покойной певице 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Бывший муж Началовой отреагировал на фильм о ней
Фото: Teleprogramma.pro
В браке с музыкантом Дмитрием Ланским покойная певица Юлия Началова прожила три года. После смерти певицы на молодого человека обрушился шквал обвинений. Якобы из-за отношений с ним у Юлии Началовой начались проблемы со здоровьем, которые и привели к фатальному финалу.
Новый виток негатива выплеснулся на Дмитрия Ланского в канун 40-летия покойной певицы, когда по Первому каналу прошел фильм ее памяти «Подлинная история Юлии Началовой» — экс-супруга покойной вокалистки в нем представили в невыгодном свете. Дмитрий Ланской некоторое время хранил молчание, но позже все же выплеснул свои эмоции.

«Перемешать насквозь лживые и бездарные постановочные кадры с настоящей семейной хроникой, родителями, ребенком, тем самым обесценивая воспоминания и настоящие эмоции — это верх изуверства и лицемерия», — заявил Ланской.

По мнению Дмитрия, в эти дни было бы уместнее показать по ТВ концерт или фильм о творчестве покойной Юлии Началовой. Дал ответ экс-супруг вокалистки и Ларисе Долиной, которая публично назвала его ничтожеством.

«Отдельный привет Ларисе Александровне! Ваше ничтожество Ланской»,

— цитирует Дмитрия Ланского издание «7 дней»
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Фильмы , Юлия Началова , журнал "7 Дней"
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