Бывший муж Началовой отреагировал на фильм о ней

В браке с музыкантом Дмитрием Ланским покойная певица Юлия Началова прожила три года. После смерти певицы на молодого человека обрушился шквал обвинений. Якобы из-за отношений с ним у Юлии Началовой начались проблемы со здоровьем, которые и привели к фатальному финалу.

Новый виток негатива выплеснулся на Дмитрия Ланского в канун 40-летия покойной певицы, когда по Первому каналу прошел фильм ее памяти «Подлинная история Юлии Началовой» — экс-супруга покойной вокалистки в нем представили в невыгодном свете. Дмитрий Ланской некоторое время хранил молчание, но позже все же выплеснул свои эмоции.

«Перемешать насквозь лживые и бездарные постановочные кадры с настоящей семейной хроникой, родителями, ребенком, тем самым обесценивая воспоминания и настоящие эмоции — это верх изуверства и лицемерия», — заявил Ланской.

По мнению Дмитрия, в эти дни было бы уместнее показать по ТВ концерт или фильм о творчестве покойной Юлии Началовой. Дал ответ экс-супруг вокалистки и Ларисе Долиной, которая публично назвала его ничтожеством.