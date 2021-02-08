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Скандальный артист Алексей Панин показал видео с Джигурдой 

Моя Москва.онлайн 7 часов назад
Скандальный артист Алексей Панин показал видео с Джигурдой
Фото: Моя Москва.онлайн
Российский актер Алексей Панин показал поклонникам видеоролик со своим коллегой Никитой Джигурдой. Она разместил публикацию в Instagram-аккаунте.
Сам ролик был записан на съемках фильма «Я вернулся», его режиссером выступил Панин. На кадрах скандальный артист выражает благодарность Джигурде, который согласился принять участие в проекте.
«Старенькое видео, но клёвое. Как я и говорил в ближайшее время фильм будет на моем YouTube канале», — признался в посте Панин. Он также рассказал, что съемки прошли с «косяками».
Ранее сообщалось, что Джигурда объяснил фанатам причину своего эпатажного поведения.
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Фильмы , Косяки , Никита Джигурда , Алексей Панин
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