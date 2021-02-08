Скандальный артист Алексей Панин показал видео с Джигурдой 

Сам ролик был записан на съемках фильма «Я вернулся», его режиссером выступил Панин. На кадрах скандальный артист выражает благодарность Джигурде, который согласился принять участие в проекте.

«Старенькое видео, но клёвое. Как я и говорил в ближайшее время фильм будет на моем YouTube канале», — признался в посте Панин. Он также рассказал, что съемки прошли с «косяками».

Ранее сообщалось , что Джигурда объяснил фанатам причину своего эпатажного поведения.

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