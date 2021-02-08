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Фильмы Анны Меликян, которые стоит пересмотреть 

Полина Алферова 2 часа назад
Фильмы Анны Меликян, которые стоит пересмотреть
Фото: Кадр из фильма "Русалка"
8 февраля режиссер Анна Меликян отмечает свой день рождения. Полнометражный дебют Анны состоялся в далеком в 2004 году, когда она громко заявила о себе фильмом «Марс». Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале. «Рамблер» предлагает вспомнить другие работы режиссера, которые достойны многократного просмотра.

«Русалка»

Странная девочка Алиса (Маша Шалаева) умеет говорить с морем и исполнять желания, правда, с некоторым побочным эффектом. В Москве моря нет, поэтому Алиса разговаривает с самим городом и находит ответы в рекламных щитах. Ее странствия в костюме мобильного телефона приводят к встрече с Сашей (Евгений Цыганов), столичным принцем, который продает участки на Луне. Алиса спасает его и снова начинает разговаривать. Но у каждого желания есть цена. Впрочем, фильм не сколько о любви — хотя ее в картине достаточно — сколько об одиночестве в мегаполисе.
Кадр из фильма "Звезда"

«Звезда»

Рита (Северия Янушаускайте) и Маша (Тинатин Далакишвили) познакомились случайно и, на первый взгляд, у них мало общего. Расчетливая светская львица Рита мечтает выйти замуж за своего солидного любовника (Андрей Смоляков) и родить ребенка, непосредственная Маша отчаянно хочет стать звездой, копит деньги на пластические операции и ухаживает за пенсионером за деньги. Но обе они переживают личный кризис. Впрочем, однажды они узнают, что их объединяет не только сын любовника Риты Костя (Павел Табаков), который влюбился в Машу. Красивая история о стремлении к мечте в финале совершает крутой поворот.

«Про любовь»

Фильм-альманах состоит из пяти коротких историй, герои которых собрались послушать лекцию о любви на «Стрелке». Художник, рисующий граффити, парочка поклонников аниме, японка, приехавшая на фестиваль русской культуры, уволенная секретарша — всех их объединяет не только вечный поиск любви, но и Москва, неизменная в своих переменах.
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Фильмы , Русалка , Звезда , Марс , Звёзды , Про Любовь , Стрелок , Павел Табаков , Андрей Смоляков , Анна Меликян , Тинатин Далакишвили , Евгений Цыганов
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