Историческая драма Кончаловского попала в шорт-лист «Оскар» 

Портал киноиндустрии и обзора включил драму "Дорогие товарищи" в топ-15 претендентов на премию в номинации "Лучший иностранный фильм". Обладатель "Оскара" будет назван 25 апреля на официальной церемонии награждения. Ранее фильм Кончаловского получил спецприз Венецианского фестиваля и приз за режиссуру на Чикагском кинофестивале.

Картина рассказывает о забастовке рабочих на главном городском заводе в Новочеркасске. Люди требовали снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к протестующим присоединились другие жители города, правительственная комиссия решила задействовать армию. Через считанные часы демонстранты были расстреляны.