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Историческая драма Кончаловского попала в шорт-лист «Оскар» 

Слово и Дело 9 часов назад
Историческая драма Кончаловского попала в шорт-лист «Оскар»
Фото: Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»
Портал киноиндустрии и обзора включил драму "Дорогие товарищи" в топ-15 претендентов на премию в номинации "Лучший иностранный фильм". Обладатель "Оскара" будет назван 25 апреля на официальной церемонии награждения. Ранее фильм Кончаловского получил спецприз Венецианского фестиваля и приз за режиссуру на Чикагском кинофестивале.
Картина рассказывает о забастовке рабочих на главном городском заводе в Новочеркасске. Люди требовали снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к протестующим присоединились другие жители города, правительственная комиссия решила задействовать армию. Через считанные часы демонстранты были расстреляны.
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Фильмы , Оскар
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