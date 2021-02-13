Главные экранизации бестселлеров, которые мы ждем в 2021 году 

Многие люди твердо убеждены в том, что фильм не может превзойти книгу, по которой он был снят. Однако порой киноадаптации становятся приятным сюрпризом даже для искренних поклонников литературного оригинала. Подробнее о том, каких экранизаций мир с нетерпением ждет в 2021 году, — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Дюна"

Действие фантастической картины происходит в далеком будущем. Люди расселились по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством ведут борьбу могущественные семьи. В центре борьбы — планета Арракис, где произрастает самое важное вещество на Земле. Главную роль в картине исполнил 25-летний Тимоти Шаламе, который еще в 2018 году был номинирован на "Оскар"

"Смерть на Ниле"

Кадр из фильма "Смерть на Ниле"

Галь Гадот. Очередная долгожданная экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Теперь гениальному детективу Пуаро предстоит расследовать загадочное убийство, произошедшее на борту шикарного круизного лайнера. Помимо Кеннета Брана, главные роли в картине исполнили Арми Хаммер

"Поступь хаоса"

Кадр из фильма "Поступь хаоса"

Тодд Хьюит живет с приемными родителями — Беном и Киллианом. На планете не осталось женщин после того, как всех их уничтожил неизвестный вирус. В Прентисстауне, где разворачивается действие картины, люди слышат мысли друг друга через так называемы шум. Однажды Тодду удается найти место абсолютной тишины, где и он и встречает единственную девушку на земле.