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Как «Иллюзия обмана» могла стоить актрисе жизни 

Мира Маркина 5 часов назад
Как «Иллюзия обмана» могла стоить актрисе жизни
Фото: Кадр из фильма "Иллюзия обмана"
Криминальная драма Луи Летерье «Иллюзия обмана» — пожалуй, один из лучших фильмов про иллюзионистов. Впечатляет не только напряженный сценарий, но и актерский состав: в картине снялись Морган Фриман, Джесси Айзенберг, Марк Руффало и другие популярные артисты.
Однако не все актеры с воодушевлением вспоминают о съемках в киноленте. Подробнее об этом — в материале «Рамблера».
Одну из главных женских ролей в «Иллюзии обмана» исполнила австралийская актриса шотландского происхождения Айла Фишер. Одно из главных достоинств фильма — мощные спецэффекты, от которых невозможно оторвать взгляд. Однако именно по их вине «Иллюзия обмана» могла стать последним фильмом в карьере Фишер, — в одном из эпизодов ей пришлось рискнуть жизнью.
Во время сцены побега из стеклянной камеры, заполненной водой, актриса чуть не утонула. Цепи, сковавшие ее ноги, запутались, а костюм зацепился за цепь, из-за чего Фишер провела под водой три минуты.
К счастью, звезде удалось освободиться и подняться наружу. Что интересно, часть этой роковой съемки была включена в окончательный монтаж фильма.
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Фильмы , Иллюзия обмана , Джесси Айзенберг , Морган Фриман , Марк Руффало , Айла Фишер
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