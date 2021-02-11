Как «Иллюзия обмана» могла стоить актрисе жизни 

Однако не все актеры с воодушевлением вспоминают о съемках в киноленте. Подробнее об этом — в материале «Рамблера».

Одну из главных женских ролей в «Иллюзии обмана» исполнила австралийская актриса шотландского происхождения Айла Фишер . Одно из главных достоинств фильма — мощные спецэффекты, от которых невозможно оторвать взгляд. Однако именно по их вине «Иллюзия обмана» могла стать последним фильмом в карьере Фишер, — в одном из эпизодов ей пришлось рискнуть жизнью.

Во время сцены побега из стеклянной камеры, заполненной водой, актриса чуть не утонула. Цепи, сковавшие ее ноги, запутались, а костюм зацепился за цепь, из-за чего Фишер провела под водой три минуты.

К счастью, звезде удалось освободиться и подняться наружу. Что интересно, часть этой роковой съемки была включена в окончательный монтаж фильма.