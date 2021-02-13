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Ева Грин сыграет Миледи в новой экранизации «Трех мушкетеров» 

Газета.Ru и ещё 5 10 часов назад
Ева Грин сыграет в новой экранизации «Трех мушкетеров»
Фото: Газета.Ru
Французская актриса Ева Грин исполнит роль Миледи в новой экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетера". Об этом информирует издание Variety.
В фильме также примет участие Венсан Кассель, он сыграет Атоса. А Франсуа Сивиль предстанет перед зрителями в образе Д'Артаньяна. О полном составе картины пока неизвестно.
Отмечается, что режиссером фильма выступит Мартен Бурбулон, сценаристами — Матьё Делапорт и Александр де ла Пательер, а продюсером — Дмитрий Рассам. Новая экранизация будет состоять из двух частей: "Три мушкетера — Д'Артаньян" и "Три мушкетера — Миледи". На проект выделят $73 млн Ранее российский актер Михаил Боярский назвал своего персонажа Д'Артаньяна из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" отрицательным героем.
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Фильмы , Три мушкетера , Дмитрий Рассам , Венсан Кассель , Михаил Боярский , Франсуа Сивиль , Ева Грин , Александр Дюма
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