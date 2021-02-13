Ева Грин сыграет в новой экранизации «Трех мушкетеров»

Французская актриса Ева Грин исполнит роль Миледи в новой экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетера". Об этом информирует издание Variety.
В фильме также примет участие Венсан Кассель, он сыграет Атоса. А Франсуа Сивиль предстанет перед зрителями в образе Д'Артаньяна. О полном составе картины пока неизвестно.
Отмечается, что режиссером фильма выступит Мартен Бурбулон, сценаристами — Матьё Делапорт и Александр де ла Пательер, а продюсером — Дмитрий Рассам. Новая экранизация будет состоять из двух частей: "Три мушкетера — Д'Артаньян" и "Три мушкетера — Миледи". На проект выделят $73 млн Ранее российский актер Михаил Боярский назвал своего персонажа Д'Артаньяна из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" отрицательным героем.