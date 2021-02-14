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Что смотреть, если вам понравился мультфильм «Душа» 

Мария Грибова 5 часов назад
Что смотреть, если вам понравился мультфильм «Душа»
Фото: Кадр из фильма «Душа»
В начале 2021 года состоялась премьера мультфильма «Душа», который моментально полюбился многим зрителям. Картина рассказывает о школьном учителе музыке Джо Гарднере, который нашел свое предназначение после смерти. "Рамблер" расскажет о мультфильмах, которые стоит посмотреть, если вам понравился «Душа».

«Тайна Коко»

Кадр из мультфильма «Тайна Коко»
Мальчик по имени Мигель случайно попадает в страну мертвых, и пытается скорее вернуться в мир живых, пока не стало слишком поздно. Там он встречает души своих предков и знакомится с духом-трикстером Гектором, который становится его проводником в мире мертвых. Эта картина считается одним из величайших фильмов Pixar.

«Головоломка»

Кадр из мультфильма «Головоломка»
Такие эмоции, как радость, печаль, страх, гнев, брезгливость и многие другие живут в каждом из нас. По сюжету, эмоции помогают 11-летнней Райли справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. Какое-то время эмоции живут дружно, пока Райли и ее родителям не предстоит переезд. Тогда в голове у девочки и наступает полная неразбериха.

«Вперед»

Кадр из мультфильма «Вперед»
Сюжет мультфильма закручивается вокруг идеи воскрешения мертвых. Главные герои хотят вернуть отца в мир живых хотя бы на один день. И на пути к этому персонажи попадают в приключения. Стоит отметить, в этом мультфильме действие происходит в мире с магией и другими волшебными существами.
Видео дня. Как сложилась жизнь Лешки из фильма "Девчата"
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Фильмы , Головоломка , Душа , Тайна Коко , Мигель
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