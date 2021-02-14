Что смотреть, если вам понравился мультфильм «Душа» 

В начале 2021 года состоялась премьера мультфильма «Душа» , который моментально полюбился многим зрителям. Картина рассказывает о школьном учителе музыке Джо Гарднере, который нашел свое предназначение после смерти. "Рамблер" расскажет о мультфильмах, которые стоит посмотреть, если вам понравился «Душа».

Кадр из мультфильма «Тайна Коко»

Мальчик по имени Мигель случайно попадает в страну мертвых, и пытается скорее вернуться в мир живых, пока не стало слишком поздно. Там он встречает души своих предков и знакомится с духом-трикстером Гектором, который становится его проводником в мире мертвых. Эта картина считается одним из величайших фильмов Pixar.

Кадр из мультфильма «Головоломка»

Такие эмоции, как радость, печаль, страх, гнев, брезгливость и многие другие живут в каждом из нас. По сюжету, эмоции помогают 11-летнней Райли справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. Какое-то время эмоции живут дружно, пока Райли и ее родителям не предстоит переезд. Тогда в голове у девочки и наступает полная неразбериха.

«Вперед»

Кадр из мультфильма «Вперед»

Сюжет мультфильма закручивается вокруг идеи воскрешения мертвых. Главные герои хотят вернуть отца в мир живых хотя бы на один день. И на пути к этому персонажи попадают в приключения. Стоит отметить, в этом мультфильме действие происходит в мире с магией и другими волшебными существами.