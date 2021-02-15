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«Это его проблема»: Дружинина о попросившем убрать его из титров «Гардемаринов» Жигунове 

Teleprogramma.pro и ещё 1 15 февраля 2021
«Не знаю, на что он обиделся»: Дружинина — об отношениях с Жигуновым
Фото: Globallookpress.com
Режиссер Светлана Дружинина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не держит зла на актера Сергея Жигунова, который ранее попросил убрать его фамилию из титров «Гардемаринов».

«Мы с моим мужем Толей Мукасеем забыли былые обиды. Мы всем благодарны, кто у нас работал. Каждый из актеров подарил нам часть своей жизни. Я не знаю, на что он обиделся. Это его проблема. Спасибо всем. И Жигунову в частности».

Как отметил муж Светланы Дружининой, знаменитый кинооператор Анатолий Мукасей, Жигунову не нужно обижаться на его жену. «Пусть сам живет в этой коробке», — заметил муж режиссера.
Напомним, что на Светлану Дружинину обиду затаил и другой «гардемарин», Владимир Шевельков. По его словам, еще во время съемок у них с режиссером возникали частые конфликты по самым разным поводам. Именно поэтому он и не стал сниматься во второй части «Гардемаринов».
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Фильмы , Судьба человека , Сергей Жигунов , Владимир Шевельков , Анатолий Мукасей , Светлана Дружинина
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