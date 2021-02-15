«Мы с моим мужем Толей Мукасеем забыли былые обиды. Мы всем благодарны, кто у нас работал. Каждый из актеров подарил нам часть своей жизни. Я не знаю, на что он обиделся. Это его проблема. Спасибо всем. И Жигунову в частности».