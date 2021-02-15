Какие темы были под запретом в Голливуде почти сорок лет 

Иногда в российской Сети можно встретить утверждение, что цензура, в том числе и этическая, существовала только в СССР, тогда как западный кинематограф не знал запретов. На самом деле это не совсем так.

С 1930 по 1967 год американская Ассоциация производителей и прокатчиков фильмов официально соблюдала так называемый кодекс Хейса, в котором были перечислены все сюжеты, недопустимые для большого кино. Подробности — в статье «Рамблера».

Сложно поверить, просматривая голливудские новинки, что когда-то в Голливуде царили пуританский дух, тотальная благопристойность и скромность. Например, советский «Цирк» немало возмутил бы американцев тридцатых годов, ведь по сюжету у белой артистки родился чернокожий ребенок. Согласно же кодексу Хейса, на экране исключался любой намек на смешанные браки и отношения между людьми разной расы.

Республиканец Уильям Хейс, возглавлявший Ассоциацию, использовал наработки убежденного католика Мартина Куингли и иезуита Даниэля Лорда, добавил собственные размышления и создал кодекс имени себя, чтобы обелить имидж Голливуда.

Под полный запрет попала не только брань, но и любые слова, использование которых воспринималось как богохульство. Обращаться к Богу можно было только в рамках демонстрируемой на экране религиозной церемонии, а посылать к черту или в ад — в принципе нельзя. Священник любой конфессии на экране не мог быть ни злодеем, ни даже просто смешным персонажем, не допускалась и критика духовенства. А вот оскорбить атеистов можно было без последствий.

Красотки прикрыли свои прелести, горячие сцены сменились невинными поцелуями, на нечто большее нельзя было намекнуть даже силуэтами. Также запрещено было показывать употребление наркотиков, однополые связи, роды и упоминать о венерических заболеваниях. Категорический запрет был наложен на демонстрацию работорговли, если речь шла о белых девушках.

Среди теоретически возможных, но не очень рекомендованных сцен — мятежи, поджоги, технические подробности грабежей и вообще преступлений, первая брачная ночь, хирургические операции, пытки, сомнительные действия с государственным флагом. Осуждалось и появление на экране публичных домов, и попытка вызвать сочувствие к преступникам.

Кодекс Хейса заставлял студии и режиссеров маневрировать между допуском в прокат и возможными кассовыми сборами. В начале пятидесятых студии начали все более открыто игнорировать некоторые пункты кодекса Хейса. А в 1956 году был снят запрет на демонстрацию внебрачных и межрасовых отношений.

Но только в 1967 году кодекс был окончательно отменен. На смену пришла рейтинговая оценка фильмов с гибкой системой ограничений в зависимости от возраста зрителя.