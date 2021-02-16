Медиатеку «Когда мы дома» признали одним из лучших проектов конкурса «Золотой сайт» 

12 февраля в Москве наградили лауреатов конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение», организованных Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Одним из победителей в номинации «Развлекательный ресурс, медиапортал» стал проект Сбера и Okko «Когда мы дома». Бесплатная медиатека развлекательного и образовательного контента была запущена в апреле прошлого года, чтобы поддержать жителей страны в период вынужденной изоляции.

Платформа собрала более 1000 единиц контента, разделенных на несколько тематических коллекций: «Искусство Онлайн» — спектакли, экскурсии и лекции от ведущих театров и музеев, «Шоу ON!» — live-концерты рок— и поп-звезд, "Фитнес против вируса» — онлайн-тренировки с атлетами и знаменитостями, а также коллекцию передач «Лучшее — детям» и «Сказки на ночь» для маленьких зрителей, кулинарную подборку «Готовим дома» и коллекцию фильмов о путешествиях «Весь мир дома». Прямые трансляции проходили на сервисе Okko и в соцсетях — за 3 месяца контент посмотрели более 50 миллионов зрителей.

Проект «Искусство онлайн» одним из первых в Рунете, наряду с порталом Культура.рф, собрал и открыл бесплатный доступ к сотням спектаклей, концертов и экскурсий в первую волну пандемии. Постановки Мариинского театра, Пермского театра оперы и балета, Театра Наций и Ленкома, концерты Юрия Башмета Дениса Мацуева , оркестра musicAeterna и других выдающихся музыкантов и коллективов собирали сотни тысяч зрителей.

В рамках платформы Сберу удалось реализовать собственный продюсерский проект — «Третьяковка с…». Зрители увидели шедевры русской живописи, «прогулявшись» по пустым залам Третьяковской галереи, закрытым для публики во время карантина, вместе с известными артистами и генеральным директором музея, искусствоведом Зельфирой Трегуловой.

За успехом первой части с участием Сергея Шнурова , посвященной классическому собранию музея на Лаврушинском переулке, последовала вторая — экскурсия по коллекции авангарда в Новой Третьяковке с Константином Хабенским . Народные любимцы, каждый в неповторимом амплуа и в сопровождении Зельфиры Трегуловой, показали зрителям известные шедевры в новом ракурсе. Благодаря живому диалогу и соединению профессионального взгляда директора музея и любительского восприятия артистов, рассказ о русской живописи был понятен и интересен широкой аудитории.

Григория Лепса, Проект live-концертов «Шоу ON!» помог пережить локдаун поклонникам музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий. Мы показали выступления «Би-2», Леонида Агутина, Елки Егора Крида и многих других артистов. Всего концерты собрали более 45 млн просмотров. Были запущены две спецпрограммы — к 75-летию Победы и ко Дню медицинского работника.

Цифровая трансформация стала одним из главных трендов 2020 года. Если раньше онлайн-присутствие было одной из опций для многих индустрий, то сейчас это — требование времени. Сайты и приложения стали главными каналами коммуникаций с пользователями, и юзабилити и дизайн — не просто модные дополнения, а то, без чего ни один бизнес не сможет стать успешным.

Проект Сбера и Okko имел феноменальный успех и привлек более 800 тысяч новых пользователей на сервис. Премию «Золотой сайт» вручили в 12 «золотых» и 31 тематической номинациях, а «Золотое приложение» — в 5 «золотых» и 22 тематических номинациях. В 2020 году было подано более 900 заявок.