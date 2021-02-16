Галустян отреагировал на превращение Мартиросяна в стендап-комика 

Галустян подтвердил, что смотрел стендап Мартиросяна, находясь в зрительном зале. Он воздержался от того, чтобы назвать это успехом или провалом.

«Не очень сильно разбираюсь в этом. Не могу сказать: "Боже мой, что я такое посмотрел? Просто мед в уши мои залился!" или "Блин, Гарик, зря ты это сделал"», — пояснил комик.

Шоумен назвал себя «недостойным ценителем таких форм юмора».

«Есть наверняка намного хуже стендапы и намного лучше», — предположил Галустян. Он отметил, что ему интересно было бы послушать стендаперов, которые «действительно рассказывают про свою жизнь».

Проект под названием «Новый Мартиросян» вышел в 2019 году. В описании говорится, что это «интеллектуальный стендап о жизни, политике и молодежи». Создатели шоу характеризовали его как выступления «без мата, но предельно циничные».

Мартиросян был креативным продюсером в Comedy Club и «Наша Russia», а также фильма «Наша Russia. Яйца судьбы», в котором снимался Галустян. Комики занимались проектами для телеканала ТНТ. Галустян известен по участию в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», позднее перешел на СТС. Мартиросян выступал в Comedy Club, а позже был ведущим нескольких шоу на Первом канале.