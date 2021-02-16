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Галустян отреагировал на превращение Мартиросяна в стендап-комика 

Lenta.ru 5 часов назад
Галустян отреагировал на превращение Мартиросяна в стендап-комика
Фото: Lenta.ru
Комик Михаил Галустян отреагировал на решение коллеги по Comedy Club Гарика Мартиросяна попробовать себя в жанре стендапа. Его превращение в стендапера он оценил в интервью YouTube-каналу «Макарена».
Галустян подтвердил, что смотрел стендап Мартиросяна, находясь в зрительном зале. Он воздержался от того, чтобы назвать это успехом или провалом.
«Не очень сильно разбираюсь в этом. Не могу сказать: "Боже мой, что я такое посмотрел? Просто мед в уши мои залился!" или "Блин, Гарик, зря ты это сделал"», — пояснил комик.
Шоумен назвал себя «недостойным ценителем таких форм юмора».
«Есть наверняка намного хуже стендапы и намного лучше», — предположил Галустян. Он отметил, что ему интересно было бы послушать стендаперов, которые «действительно рассказывают про свою жизнь».
Проект под названием «Новый Мартиросян» вышел в 2019 году. В описании говорится, что это «интеллектуальный стендап о жизни, политике и молодежи». Создатели шоу характеризовали его как выступления «без мата, но предельно циничные».
Мартиросян был креативным продюсером в Comedy Club и «Наша Russia», а также фильма «Наша Russia. Яйца судьбы», в котором снимался Галустян. Комики занимались проектами для телеканала ТНТ. Галустян известен по участию в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», позднее перешел на СТС. Мартиросян выступал в Comedy Club, а позже был ведущим нескольких шоу на Первом канале.
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Фильмы , Михаил Галустян , Гарик Мартиросян
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