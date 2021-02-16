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Что смотреть в кино с 18 февраля 

Александра Нечаева 3 часа назад
Подборка премьер этой недели в материале "Рамблера".

"Конек-Горбунок"

Фильм, основанный на одноименной сказке Петра Ершова, рассказывает знакомую всем с детства историю об Иване, которого считают дурачком, и его удивительном товарище Коньке-Горбунке. Вместе этой парочке предстоит пережить много приключений, столкнуться с опасным злодеем и идти на большие риски.

"Мавританец"

В основе сюжета — реальная история Мохамеда Ульд Салахи из Мавритании. Он был схвачен и содержался в Гуантанамо с 2002 по 2016 год без суда и предъявления каких-либо обвинений. Махамеда сделали главным подозреваемым в совершении теракта. В течение 14 лет ему не было предъявлено ни одного официального обвинения, не было прав на адвоката. Лишь после у него появились защитники и правительство, наконец, признало его свидетельства бесполезными, поскольку их получили под пытками. Сценарий фильма был написан по книге самого заключенного «Дневник Гуантанамо».

"Хищники"

Главный герой фильма — успешный тренер личностного роста, создавший популярный учебник «Психология хищника». Свой метод ему приходится испытать самому, когда он ввязывается в противостояние с миллионершей, решившей снести гаражный комплекс, в котором стоит его «ягуар». А заодно и показать своим поклонникам, как на самом деле придуманный им метод работает в реальной жизни.
Комментарии
Фильмы , Видео , Ягуар , Конек-Горбунок , Хищники , Хищник , Петр Ершов
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