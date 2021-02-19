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«А что мне теперь терять?»: ведущая Лазарева призналась в суицидальных мыслях 

Vse42.ru и ещё 5 10 часов назад
«А что мне теперь терять?»: ведущая Лазарева призналась в суицидальных мыслях
Фото: Экспресс газета
Российская ведущая Татьяна Лазарева рассказала в интервью, что пережила нестабильное состояние, и призналась, что ее посещали мысли о самоубийстве. При этом пропавшая с телеэкранов знаменитость объяснила, почему не появляется на шоу и актуальных передачах в данное время.
Исчезнувшая с экранов Татьяна Лазарева рассказала, что чаще всего появляется на интернет-площадках, где чувствует себя более свободно и уверенно, чем на телевидении. Последнее она забросила, так как посчитала свои политические убеждения более важными.
Как пишет inforeactor.ru, Лазарева думала о самоубийстве, была в нестабильном состоянии, но смогла "вытянуть себя". Потом она приняла решение уйти с ТВ самостоятельно и не бояться никаких увольнений.

— А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить, — заявила Лазарева в интервью YouTube-шоу.

Супруг ведущей Михаил Шац при этом продолжает свою телекарьеру. Сама знаменитость отметила, что, несмотря на это, ей предложений о возвращении в Останкино не поступало. Сейчас она трудится над проектами на видеохостинге, где ощущает себя в "своей тарелке".
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Фильмы , Татьяна Лазарева , Михаил Шац
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