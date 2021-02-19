«А что мне теперь терять?»: ведущая Лазарева призналась в суицидальных мыслях 

Российская ведущая Татьяна Лазарева рассказала в интервью, что пережила нестабильное состояние, и призналась, что ее посещали мысли о самоубийстве. При этом пропавшая с телеэкранов знаменитость объяснила, почему не появляется на шоу и актуальных передачах в данное время.

Исчезнувшая с экранов Татьяна Лазарева рассказала, что чаще всего появляется на интернет-площадках, где чувствует себя более свободно и уверенно, чем на телевидении. Последнее она забросила, так как посчитала свои политические убеждения более важными.

Как пишет inforeactor.ru , Лазарева думала о самоубийстве, была в нестабильном состоянии, но смогла "вытянуть себя". Потом она приняла решение уйти с ТВ самостоятельно и не бояться никаких увольнений.

— А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить, — заявила Лазарева в интервью YouTube-шоу.