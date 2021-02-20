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Российские зрители назвали «Офицеры» самым мужским фильмом 

Даня Виттиг 8 часов назад
Российские зрители назвали «Офицеры» самым мужским фильмом
Фото: кадр из фильма "Офицеры"
Российские зрители выбрали самый мужской фильм в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщают «Вести».
Киноканал "Синема" провел опрос, в котором приняли участие 877 респондентов в возрасте от 15 до 70 лет. Участников попросили назвать "самый мужской" по их мнению фильм.
Рейтинг возглавила советская лента режиссера Владимира Рогового "Офицеры" — за нее проголосовали девять процентов опрошенных. На второй позиции оказался "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом.
Следом в списке идет боевик "Неудержимые", а замыкает пятерку "Терминатор" и "Бойцоовский клуб".
Ранее "Рамблер" сообщал, что посмотреть с 18 февраля.
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Фильмы , Неудержимый , Офицеры , Терминатор , Крепкий орешек , Неудержимые , Брюс Уиллис , Владимир Роговой
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