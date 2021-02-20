Российские зрители назвали «Офицеры» самым мужским фильмом 

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Российские зрители выбрали самый мужской фильм в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщают «Вести».

Киноканал "Синема" провел опрос, в котором приняли участие 877 респондентов в возрасте от 15 до 70 лет. Участников попросили назвать "самый мужской" по их мнению фильм.