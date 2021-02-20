Времена меняются с дикой скоростью. К примеру, пока мы делаем эту подборку, старый добрый хромакей уступает свои позиции новейшей технологии, с помощью которой фотореалистичное трехмерное изображение локации генерится игровым движком в реальном времени и меняется, в зависимости от расположения объектов относительно друг друга для съемочной камеры. Так снимали, например, сериал «Мандалорец».

А ведь еще не так давно Микеланджело Антониони красил для съемок траву, а Стенли Кубрик вместе со съемочной группой часами ждал, когда солнечный луч упадет нужным образом.

На развлекательном портале Reddit пользователи поделились друг с другом впечатляющими закулисными снимками, демонстрирующими самые разные хитрости, на которые шли кинематографисты последние 20 лет.