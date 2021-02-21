Ди Каприо лишили главной роли в фильме Скорсезе 

Все новости на карте

Вместо него в триллере в образе главного героя появится актер Джесси Племонс , известный зрителям по сериалам «Во все тяжкие» и «Фарго». Это не первая работа Племонса в команде Скорсезе: в 2019 году актер сыграл второстепенную роль в фильме «Ирландец».

Кстати, Ди Каприо все же остался в актерском «Убийц цветочной луны»: он исполнит одну из ролей второго плана.