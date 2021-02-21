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Ди Каприо лишили главной роли в фильме Скорсезе 

Александра Нечаева 8 часов назад
Ди Каприо лишили главной роли в фильме Скорсезе
Фото: Кадр из фильма "Авиатор"
В новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» главную роль исполнит другой актер, хотя ранее режиссер предполагал, что ее исполнит Леонардо Ди Каприо, сообщает The Hollywood Reporter.
Вместо него в триллере в образе главного героя появится актер Джесси Племонс, известный зрителям по сериалам «Во все тяжкие» и «Фарго». Это не первая работа Племонса в команде Скорсезе: в 2019 году актер сыграл второстепенную роль в фильме «Ирландец».
Кстати, Ди Каприо все же остался в актерском «Убийц цветочной луны»: он исполнит одну из ролей второго плана.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что российские зрители назвали «Офицеры» самым мужским фильмом.
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Фильмы , Фарго , Ирландец , Офицеры , Во все тяжкие , Джесси Племонс , Мартин Скорсезе , Леонардо ДиКаприо , The Hollywood Reporter
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