Ди Каприо лишили главной роли в фильме Скорсезе 

В новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» главную роль исполнит другой актер, хотя ранее режиссер предполагал, что ее исполнит Леонардо Ди Каприо, сообщает The Hollywood Reporter.
Вместо него в триллере в образе главного героя появится актер Джесси Племонс, известный зрителям по сериалам «Во все тяжкие» и «Фарго». Это не первая работа Племонса в команде Скорсезе: в 2019 году актер сыграл второстепенную роль в фильме «Ирландец».
Кстати, Ди Каприо все же остался в актерском «Убийц цветочной луны»: он исполнит одну из ролей второго плана.
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