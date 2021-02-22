Снимаясь в "…А зори здесь тихие", Драпеко чуть не утонула в болоте 

Актриса Елена Драпеко снялась более чем в 50 фильмах. Но многие ее помнят как Лизу Бричкину из легендарной кинокартины Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие». Привыкла к вологодскому говору Принято считать, что эта роль стала кинодебютом актрисы. Но это не так. Еще учась в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, Елена Драпеко подрабатывала на киностудии «Ленфильм» в массовых сценах. Хотя тогда преподаватели института запрещали студентам сниматься. Но однокурсник Драпеко — Михаил Боярский — придумал закон: «Подальше от камеры, поближе к кассе». Чтобы не попасть крупным планом в кадр. Все вместе бегали сниматься. На втором курсе Елену пригласили в съемочную группу фильма «…А зори здесь тихие». Ростоцкий лично уговорил руководство института, где училась Драпеко, отпустить ее на съемки. Он предложил актрисе самой выбрать себе роль. Елена, прочитав сценарий, выбрала себе красавицу Женьку Комелькову. Сделав пробы, режиссер решил, что Драпеко лучше сыграет Лизу, хотя на эту роль к тому времени уже была утверждена Нина Русланова. Лиза Бричкина — Это была главная моя актерская удача, — признается Елена Григорьевна. — И даже не сам фильм, а встреча с режиссером и человеком Ростоцким. Он пришел с фронта, ему еще и двадцати лет не было, а уже инвалид. Ему бы спиться, а он стал известным и признанным режиссером. Моя героиня — светлая, романтичная, очень похожая на меня в детстве. Хотя было трудно передать деревенскую фактуру Лизы Бричкиной — я же городская девушка. Пришлось поработать с антуражем: веснушки, походка, говорок. Специально училась вологодскому говору, с утра до вечера тренировалась. И так потом привыкла, что после съемок долго отвыкала от образа. Я играла войну, о которой мне рассказывали мои родители. И самое главное: было ощущение, что мы победили, что мы — дети победителей. Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» впервые была напечатана в журнале «Юность» в 1969 году. Трагическая военная история о пяти зенитчицах во главе со старшиной Васковым потрясла читателей. Режиссер Станислав Ростоцкий сразу решил сделать кино и тем самым высказать благодарность фронтовой медсестре, которая в 1944 году вынесла его с поля боя. Все лето съемочная группа фильма «…А зори здесь тихие» провела в Карелии, в местах, где и проходили бои, о которых рассказывается в кинокартине. Эпизод, когда Лиза Бричкина тонет в настоящем болоте, невозможно смотреть без слез, настолько Елена Драпеко вжилась в роль и точно передала всю трагедию происходящего. С актрисой заключили специальный договор на трюк: мол, если она захлебнется и будет летальный исход, то никого в этом не винит. В третьем дубле трясина все-таки затянула Драпеко вниз. Как она потом признавалась, здорово испугалась. Но ее вовремя успели вытащить: еще мгновение — и актриса захлебнулась бы в этой жиже. Для пущей убедительности на съемки болотных сцен привезли ящик ужей и выпустили в болото, по которому шла Бричкина. Но в кадр эти змеи так и не попали. Режиссер посчитал, что это будет перебор и мало похоже на карельские болота. Лиза Бричкина была влюблена в старину Васкова Из Лизы Бричкиной — в депутаты Непросто дались актрисам и съемки в бане. Хотя это изначально было прописано в сценарии, девушки долго не соглашались сниматься совсем голыми. Несколько часов режиссер их уговаривал: «Вот подождите, пройдет лет тридцать — и вы еще у меня попросите показать рабочий материал, чтобы посмотреть, какие вы были молоденькие и хорошенькие…» И тогда они ему поставили условие, чтобы в павильоне на съемочной площадке из мужчин присутствовали только сам режиссер и оператор. И будут они находиться за стеной, в которой сделают две дырки: одна — для глаз Ростоцкого, другая — для объектива камеры. Но рабочие павильона все равно подглядывали за голыми актрисами. Была придумана еще одна пикантная сцена: героини загорают в неглиже на брезенте, и на них натыкается старшина. Они кричат, а он в страхе убегает. Но этот эпизод выбросили цензоры — мол, в картине и так много голых тел. Фронтовик Ростоцкий учил актрис заматывать портянки. Но, по признанию Драпеко, она так и не научилась это делать правильно. Поэтому на съемках настоящие кирзовые сапоги, которые были на три-четыре размера больше, истерли ей ноги до крови. Художник по костюмам сделала на сапогах ушки и привязала веревкой к ногам актрис, поскольку боялась, что в болоте сапоги могут слететь, а это все-таки часть костюма. Винтовки были настоящими, а в вещмешки режиссер велел положить по два кирпича, чтобы актрисам было на самом деле тяжело. От этого у них менялась пластика. «Все должно быть по правде», — считал Ростоцкий. — Станислав Иосифович пропитал нас духом товарищества. Собирал всех, рассказывал какие-то истории, пытался всех сблизить, чтобы получилась команда. И это у него вышло, — вспоминает Драпеко. — Всю жизнь мы — все, кто снимался в фильме — перезваниваемся, встречаемся. — Героиня Лены — Лиза Бричкина — абсолютно народный тип, — делится исполнительница роли Жени Комельковой Ольга Остроумова. — Она была такая розовая, белотелая, волосы белые. Была воплощением земли, народа, лучшего, что может быть в русской женщине. Жертвенная! Елена Драпеко хотела сыграть Женю Комелькову Однажды во время съемок режиссер задумался, что внешность Елены Драпеко все-таки для этой роли не подходит, и стал искать другую актрису. Но его жена — актриса Нина Меньшикова — сказала мужу: «Ты что?! Да за такое лицо надо деньги платить! Если ты режиссер, то у тебя и швабра заиграет!» И Ростоцкий продолжил работу с актрисой. Премьера фильма «…А зори здесь тихие» состоялась в ноябре 1972 года в кинотеатре «Октябрь». После показа зрители стоя аплодировали пятнадцать минут. Но, по словам Драпеко, в одну минуту она не проснулась знаменитой… по крайней мере, этого не ощутила. Мама Елены была человеком строгим и сдержанным, из семьи староверов. Когда она побывала на премьере и ее спросили, понравилось ли, она ответила: «Я думала, будет хуже». И это считалось высшим комплиментом. А фильм стал популярным и даже был номинирован на «Оскара». Елена Драпеко потом снималась много, но ее последующие работы были уже не такими знаковыми, как роль Лизы Бричкиной. В результате она ушла в политику и стала депутатом Государственной думы. — Я иногда маму упрекаю за человеческую отзывчивость, — признается дочь Драпеко Анастасия. — У них же есть общественная приемная в Думе, куда любой человек может написать. И вот она мне звонит и просит: «Зайди в магазин, купи мужские теплые ботинки 43-го размера». Оказывается, ей написал письмо один зэк из колонии: мол, он любит фильмы с Еленой Драпеко, а теплых ботинок у него нет. Вот она и решила их ему выслать. Депутат Елена Драпеко отказалась помочь вдове и дочери Баталова вернуть квартиру * * * Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2021 под заголовком «Елена Драпеко тонула в болоте по-настоящему».
Снимаясь в "…А зори здесь тихие", Драпеко чуть не утонула в болоте
Фото: ИД "Собеседник"
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