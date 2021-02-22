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«Армия мертвецов» Зака Снайдера выйдет 21 мая на Netflix 

Игромания.ру 11 часов назад
«Армия мертвецов» Зака Снайдера выйдет 21 мая на Netflix
Фото: Игромания.ру
Зак Снайдер объявил, что его новый фильм «Армия мертвецов» выйдет на Netflix уже 21 мая, и представил первый постер картины. Сюжет рассказывает о группе наёмников, которые решают провернуть дерзкое ограбление в Лас-Вегасе. Однако главной проблемой для них становится не охрана или система безопасности, а вспышка зомби-вируса, из-за которой Вегас буквально заполонили кровожадные монстры.
С новым фильмом режиссёр своеобразно возвращается к корням, поскольку его первой полнометражной работой в 2004 году был «Рассвет мертвецов». Одну из главных ролей в картине исполняет Дэйв Батиста («Стражи галактики»), а первые кадры фильма уже мелькали в одном из промо-роликов Netflix на 2021 год. Ролик с первыми кадрами Больше на Игромании Фанатская стратегия во вселенной Half-Life вышла из беты спустя 13 лет разработки В Rainbow Six Siege больше не будет ежегодного абонемента Исходный код Grand Theft Auto III и Vice City удалили после жалобы Take-Two
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Фильмы , Стражи Галактики , Рассвет мертвецов , Зак Снайдер , Дэйв Батиста , Netflix
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