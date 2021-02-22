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Daft Punk объявили об уходе со сцены 

Lenta.ru и ещё 6 7 часов назад
Daft Punk объявили об уходе со сцены
Фото: Lenta.ru
Группа Daft Punk объявила, что прекращает свою деятельность, сообщает сайт Pitchfork.
Французский дуэт, песни которого неоднократно признавались самыми популярными в танцевальном жанре, распался. По этому случаю группа выпустила 8-минутное видео на YouTube, озаглавленное «Эпилог». Это выдержка из фильма, снятого ее участниками в 2006 году.
Представитель группы Катрин Фразье подтвердила новость о распаде коллектива, но не рассказала журналистам, в чем его причина.
Daft Punk сформировалась в Париже в 1993 году и во многом определила стиль french touch в хаус-музыке. Ее участники не появлялись на выступлениях без своих костюмов, изображающих роботов. Хиты «One More Time» и «Harder, Better, Faster, Stronger» принесли французским электронщикам мировую известность.
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