«Дочь долгое время пыталась писать и считать наоборот»: Суханкина о своих приемных детях

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Певица призывает к ответственности тех, кто хочет взять малыша из детдома

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«Что мне теперь терять?»: Татьяна Лазарева рассказала, почему ушла с телевидения

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