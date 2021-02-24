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«Билет в один конец»: Суханкина рассказала об усыновлении и характерах подросших детей 

WomanHit.ru и ещё 2 2 часа назад
«Дочь долгое время пыталась писать и считать наоборот»: Суханкина о своих приемных детях
Фото: Teleprogramma.pro
Певица призывает к ответственности тех, кто хочет взять малыша из детдома
Маргарита Суханкина, усыновившая родных брата и сестру — Валерию и Сергея — в 2013 году, рассказала о характерах подросших детей. «С Лерой нет проблем, несмотря на то что она левша и есть трудности с этим. Она старается. Она долгое время пыталась писать и считать наоборот. Сознание работало зеркально: двойная работа мозга происходит. Исправляет, если появляются тройки. На днях принесла пятёрку. Мы все вместе водили хороводы, потому что были счастливы. Она умничка!» — рассказала Суханкина в эксклюзивном интервью NEWS.ru. А вот с Сергеем, по словам певицы, сложнее: «В его классе много ребят с непростыми характерами, которые могут и материться. Мне начали поступать тревожные сигналы, что он прильнул к этой компании. Но парень должен быть парнем». «У нас уже были и рваные штаны, и порванные куртки. Я ругаюсь, конечно, но понимаю, что растёт парень», — подчеркнула Суханкина, призвав к ответственности тех, кто хочет усыновить ребенка. «Это билет в один конец. Все люди, которые хотят усыновить ребёнка, должны это понимать. Это не магазин с бракованными товарами. Это уже единожды преданные дети, они пережили страшные моменты в детстве. Этих детей нужно принять с их характером, болезнями и всеми сложностями», — заключила Суханкина.
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Фильмы , Маргарита Суханкина
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