Неожиданные факты о фильме «Маска» 

Факт 1

За основу фильма взята серия комиксов издательства Dark Horse Comics, повествующих о страшных убийствах, которые совершались под воздействием магической маски. Первоначально режиссер Чак Рассел задумывал снять фильм ужасов.

Факт 2

Кэмерон Диаз была моделью и не имела опыта съемок в кино. Она случайно увидела сценарий "Маски" в агентстве и прочитала. Представители съемочной группы познакомились с Диаз на выходе из агентства после переговоров с Анной Николь Смит . Режиссеру пришлось отстаивать кандидатуру Кэмерон перед продюсерами. Девушку утвердили на роль всего за неделю до начала съемочного процесса.

Факт 3

Костюм бананово-желтого цвета придумал для персонажа сам Джим Керри. Он такой же, как сшила актеру мама для его первых выступлений в качестве комика.

Факт 4

Огромные зубы, которыми улыбается Маска, были сделаны для сцен без слов. Однако Керри умудрился разговаривать с накладными зубами, что сделало персонаж еще более интересным.

Факт 5

Поскольку Джим на тот момент еще не был высокооплачиваемой звездой, его гонорар составил 450 тысяч долларов. Для сравнения — за свой следующий фильм «Тупой и еще тупее» актер уже получил семь миллионов долларов.

Факт 6

Режиссер утверждает, что благодаря Джиму Керри студия меньше денег израсходовала на спецэффекты. Актер настолько пластичен в изображении своего героя-маски, что его движения не нужно было улучшать с помощью компьютерных технологий.