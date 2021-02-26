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Полиция начала проверку после избиения музыканта «Машины времени» 

Газета.Ru и ещё 6 5 часов назад
Полиция начала проверку после избиения музыканта «Машины времени»
Фото: Газета.Ru
Полиция организовала доследственную проверку по факту избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского В Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Начата доследственная проверка по факту избиения музыканта Александра Дитковского неизвестными на парковке», — рассказал он. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее стало известно, что музыкант был избит на парковке на Комсомольском проспекте в районе 21.00. По данным СМИ, врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением, ему придется провести некоторое время в больнице.
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