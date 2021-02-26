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Дебютный трейлер новой Mortal Kombat привлёк рекордную аудиторию за неделю 

Игромания.ру 4 часа назад
Трейлер новой Mortal Kombat привлёк рекордную аудиторию
Фото: Игромания.ру
Дебютный трейлер новой экранизации Mortal Kombat за неделю посмотрели на всех площадках более 116 миллионов раз, что делает ролик самым успешным среди проектов для взрослой аудитории.
По этому показатели видео обошло стартовые результаты «Логана» и второго «Дэдпула». И, попав в тренды по всему миру, получило большую поддержку и одобрение аудитории — до 98% отзывов лучше, чем нейтральные.
Напомним, сюжет фильма поведает о бойце смешанных единоборств Коуле Янге, который обладает загадочной отметкой в виде дракона. На него начинает охотиться Шанг Цунг, отправив за ним Саб-Зиро. В итоге герой попадает в храм Рейдэна, где начинает тренировку с другими бойцами, чтобы защитить мир. Премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 8 апреля.
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Фильмы , Логан , Дэдпул
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