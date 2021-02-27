Почему Балабанов не праздновал свой день рождения 

"Алексей действительно не предавал существенного значения праздникам. Обычно все ограничивалось парой слов в качестве поздравления, и все. Для него был лучший праздник, когда хорошая идея приходит в голову и когда фильм закончен…", — рассказывал пргодюсер его фильмов Сергей Сельянов.
"Он свой день рождения не праздновал никогда… Он считал, что каждый день рождения — это очередной шаг к смерти. Но я всегда ему дарила подарки на день рождения. Он любил перочинные ножки, ботинки и портфели.
И это не мешало мне праздновать свой день рождения. Он всегда относился к этому хорошо. Что касается подарков, я помню, как он подарил мне импортную зубную щетку, которую было сложно достать. Это было в момент ухаживания. А позже он был сам как подарок для меня, любил показывать мне хорошее кино. Он снимал прекрасные фильмы…".