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Почему Балабанов не праздновал свой день рождения 

Диана Товсепова 6 часов назад
25 февраля культовому российскому режиссеру Алексею Балабанову могло бы исполниться 62 года. Автор нашумевших фильмов «Брат», «Брат 2», «Жмурки» и «Груз 200» скончался 18 мая 2013 года гот сердечного приступа.
Почти все, кто знал Алексея лично, считали, что он, как и его работы, выходил за рамки обыденного. Друзья вспоминают, что Балабанов не любил праздники. Режиссер отмечал только конец работы над своими картинами.

"Алексей действительно не предавал существенного значения праздникам. Обычно все ограничивалось парой слов в качестве поздравления, и все. Для него был лучший праздник, когда хорошая идея приходит в голову и когда фильм закончен…", — рассказывал пргодюсер его фильмов Сергей Сельянов.

Как выяснил "Рамблер", Балабанов не праздновал даже свой день рождения. Об этом рассказала его супруга Надежда в одном из своих интервью:

"Он свой день рождения не праздновал никогда… Он считал, что каждый день рождения — это очередной шаг к смерти. Но я всегда ему дарила подарки на день рождения. Он любил перочинные ножки, ботинки и портфели.

И это не мешало мне праздновать свой день рождения. Он всегда относился к этому хорошо. Что касается подарков, я помню, как он подарил мне импортную зубную щетку, которую было сложно достать. Это было в момент ухаживания. А позже он был сам как подарок для меня, любил показывать мне хорошее кино. Он снимал прекрасные фильмы…".

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Фильмы , Видео , Жмурки , Брат 2 , Груз 200 , Брат , Алексей Балабанов , Сергей Сельянов
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