8 диснеевских злодеев, о которых нужно снять фильмы-предыстории 

В сказках и диснеевских мультиках всегда уделяли больше внимания положительным персонажам. Со злодеями все куда проще: они обычно совершают плохие поступки ради власти и богатства. Но несколько лет назад студия Disney решила поменять подход и сфокусироваться на злодеях. Уже есть два фильма о Малефисенте, а скоро нас ждет предыстория Круэллы де Виль.

Идея эта не так уж оригинальна. В сериале «Однажды в сказке» , который выходил с 2011 по 2018 год, центральной как раз была тема становления злодеев. Малефисента и Круэлла там тоже появлялись, но это не помешало придумать их истории для большого экрана заново. Почему бы не поступить так и с другими злодеями?