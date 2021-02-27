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8 диснеевских злодеев, о которых нужно снять фильмы-предыстории 

CHIPS journal 3 часа назад
В сказках и диснеевских мультиках всегда уделяли больше внимания положительным персонажам. Со злодеями все куда проще: они обычно совершают плохие поступки ради власти и богатства. Но несколько лет назад студия Disney решила поменять подход и сфокусироваться на злодеях. Уже есть два фильма о Малефисенте, а скоро нас ждет предыстория Круэллы де Виль.
Идея эта не так уж оригинальна. В сериале «Однажды в сказке», который выходил с 2011 по 2018 год, центральной как раз была тема становления злодеев. Малефисента и Круэлла там тоже появлялись, но это не помешало придумать их истории для большого экрана заново. Почему бы не поступить так и с другими злодеями?
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Фильмы , Фото , Однажды в сказке
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