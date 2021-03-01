В США объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус» 

В США состоялась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".
Награда за "Лучший драматический фильм" досталась картине Хлои Чжао "Земля кочевников". Статуэтку за "Лучшую женскую роль в драме" получила Андра Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Лучшим драматическим актером посмертно был признан Чедвик Боузман за работу в киноленте "Ма Рейни: Мать блюза".
Лучшей комедией эксперты признали "Бората 2". Лучшим мини-сериалом стал "Ход королевы", драматическим сериалом — "Корона", комедийным — "Шиттс Крик".
Награду за "Лучший анимационный фильм" взяла картина "Душа". Лучшим фильмом на иностранном языке стала кинолента американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне выбрали лучший фильм о любви.