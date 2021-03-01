Первые премьеры этой весны

В первые выходные месяца в прокат выходят фильмы, которые стоит посмотреть именно на большом экране. Три картины, которые можно посмотреть в кинотеатрах с 4 марта, — в подборке «Рамблера».

"Белый снег"

История, основанная на реальных событиях, рассказывает о девочке по имени Лена из Магадана, которая, пройдя через множество испытаний, достигла небывалого успеха в спорте. Эта девочка стала российской лыжницей Еленой Вяльбе , которая впервые в истории лыжных гонок получила сразу пять золотых медалей из пяти возможных. События чемпионата по лыжным видам спорта 1997 года в Норвегии отражены в картине.

"Беги, прячься, бей"

Школьники-террористы захватывают школу и принуждают заложников вести онлайн-трансляцию о том, что творится на месте происшествия. Среди заложников оказывается и 17-летняя Зои, которая старается максимально использовать свой ум и навыки выживания, борясь за жизни одноклассников и свою собственною. Но, наперекор всем правилам безопасности, Зои решает сопротивляться школьным террористам, чтобы зрители прямого эфира запомнили ее, а не захвативших заложников стрелков.

"Райя и последний дракон"

Представительница древней цивилизации по имени Райя живет в королевстве Кумандра. Но однажды ей приходится покинуть родной дом, чтобы вместе со своим спутником Тук-Туком отправиться на поиски последнего живущего в мире дракона. Ведь только с его помощью можно вернуть мир в королевство.