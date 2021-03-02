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Не только Бонд: фильмы с Крейгом, которые стоит посмотреть 

Елизавета Назарова 13 часов назад
Не только Бонд: фильмы с Крейгом, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильма "Достать ножи"
2 марта современному Джеймсу Бонду исполняется 53 года. Многим актер запомнился благодаря образу "агента 007", но у него есть и другие достойные роли, на которые стоит обратить внимание. "Рамблер" рассказывает, какие фильмы с Дэниелом Крейгом стоит посмотреть.

"Достать ножи" (2019)

Кадр из фильма "Достать ножи"
Детективный фильм попал в десятку лучших фильмов года, а также был номинирован на "Оскар". Сюжет фильма начинается со смерти богатого детективного писателя. К нему на праздник приезжает вся семья, а на следующий день его находят убитым. Дело берется расследовать полиция, но неизвестный нанимает частного сыщика. Он играет ключевую роль в сюжете и вместе со зрителями пытается понять, что произошло в роковую ночь. Главную роль детектива сыграл Дэниел Крейг. Критики положительно оценили фильм с неожиданной развязкой и игру актера. Он идеально вжился в образ сыщика.

"Девушка с татуировкой дракона" (2011)

Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"
В 2011 году Дэвид Финчер снял экранизацию одноименного романа Стига Ларссона. Фильм был отмечен "Оскаром", "Спутником" и Национальным советом кинокритиков США. Картина рассказывает о расследовании пропажи девушки из влиятельной семьи. Ее дядя уверен, что к этому причастны его родственники. Для расследования он нанимает журналиста и хакершу. Крейг сыграл одну из главных ролей в этом фильме.

"Дом грез" (2011)

Кадр из фильма "Дом грез"
Картину стоит смотреть не только фанатам Дэниела Крейга. Вместе с ним в фильме сыграли известные актеры Рэйчел Вайс, Наоми Уоттс и Мартон Чокаш. Еще один психологический триллер рассказывает о семье, которая переезжает в тихий провинциальный город. Однако вскоре они узнают, что на самом деле в их доме ранее произошло убийство, а преступник до сих пор на свободе.
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Фильмы , Оскар , Дом грез , Девушка с татуировкой дракона , Дэвид Финчер , Мартон Чокаш , Рэйчел Вайс , Наоми Уоттс , Джеймс Бонд , Дэниел Крейг
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