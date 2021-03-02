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Мультфильмы, которые получали «Оскар» 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Мультфильмы, которые получали «Оскар»
Фото: Кадр из фильма "Холодное сердце"
Мультфильмы незаслуженно считаются произведениями только для детей. Современные анимационные картины часто подходят для просмотра всей семьей, и человек каждой возрастной категории видит в картине свой смысл. Многие мультфильмы уже ставят в один ряд с известными фильмами, поэтому они получают высокие оценки кинокритиков и престижные награды. Существует ряд мультфильмов, которые получили "Оскар". "Рамблер" рассказывает, какие удостоились самой главной награды киноиндустрии.

"Холодное сердце" (2013)

Мультфильм получил сразу два "Оскара" за "Лучший анимационный фильм" и за "Лучшую оригинальную песню". Его встретили положительными отзывами и критики, и аудитория. Как заявили некоторые, что картина стала первой успешной после рассвета студии Disney в 80-х и 90-х годах. Кроме того, анимационный фильм получил и коммерческий успех, став самым кассовым фильмом в 2013 году. В мультфильме рассказывается история о двух сестрах Эльзе и Анне, при этом первая с детства обладает магическими способностями. Однажды с девочками случается беда, и Эльза вынуждена сидеть в заточении долгие годы, чтобы не навредить сестре. На первый взгляд сюжет может показаться классической сказкой о принцессах, но на самом деле взрослые уловят в нем гораздо более глубокий смысл. Отдельного внимания заслуживают саундтреки к мультфильму.

"Вверх" (2009)

Кадр из фильма "Вверх"
"Шедевр Pixar о том, как важно следовать мечтам", — говорится в описании мультфильма. Он был удостоен "Оскара" в категориях "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучшая музыка к фильму". Такие же награды он получил на премии "Золотой глобус". Кроме того, в 2009 году "Вверх" стал первым мультфильмом, который открыл Каннский кинофестиваль. Критики оценили анимационный фильм положительно в 98% случаев. В центре сюжета — 78-летний ворчун, который замкнулся в себе после смерти супруги. В один день он решается воплотить в жизнь ее мечту и полететь к сказочному водопаду, привязав к их деревянному дому тысячи воздушных шаров.

"Рататуй" (2007)

Кадр из фильма "Рататуй"
Часто на этот мультфильм не обращают внимания, потому что больше комедийный и в нем меньше поучительных моментов о жизненных ценностях. Он получил "Оскар" и "Золотой глобус" на "Лучший анимационный фильм". Сюжет картины вы наверняка знаете — она рассказывает о молодом человеке, который мечтает стать поваром, но не обладает достаточными навыками для этого. Ему на помощь приходит мышонок, который обладает острым чутьем и вкусом. Вместе они начинают работать в ресторане. Фильм идеально подойдет для просмотра всей семьей. Он легкий, с хорошим юмором и рассказывает о том, что друзья поддержат даже в самую трудную минуту.
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Фильмы , Оскар , Вверх , Рататуй , Холодное сердце
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