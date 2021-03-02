Скопинский маньяк выходит на свободу 

70-летний Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет за то, что похитил, а потом 1296 дней держал в плену и насиловал двух девушек. И жертвы, и соседи маньяка с ужасом ждут его возвращения.

Сегодня эту историю мало кто помнит. А в начале 2000-х она гремела. В городе Скопине Рязанской области немолодой мужчина тайком построил под домом бункер — настоящую скрытую от глаз тюрьму. Затем он познакомился с двумя девушками-подростками 14 и 17 лет, напоил их, заманил в дом и закрыл в тюрьме на 3,5 года. Он их бил, насиловал, одна из пленниц родила от него троих детей, которых тот подбрасывал в подъезды… Хватит жутких подробностей. Жертва мерзавца Екатерина Мартынова спустя много лет даже написала книгу «Исповедь узницы подземелья», где все подробнейше описано.

Проблема в том, что негодяй не просто выходит из неволи. Он уже пытается связаться со своими жертвами. Мартыновой, например, Мохов написал из колонии письмо, в котором упомянул, что в ее книге много неправды. И женщина сейчас боится, что он бросится ее искать. В шоке и соседи Мохова. Один из них признался, что хочет продавать дом, поскольку боится за своих детей. Изба самого маньяка — ровно напротив стоит заброшенной, подвал-тюрьма затоплен водой. Куда ему теперь податься? Полиция обрадовать не может. За негодяем по закону обязан присматривать участковый. Но в российской действительности это, скорее, миф, фантом. Все слышали, что есть, да вот мало кто видел.

Есть и другая проблема. Сейчас в российских тюрьмах до сих пор сидят нелюди, по сравнению с которыми Мохов — почти нормальный человек. Так, например, в колонии «Полярная сова» отбывает пожизненный срок битцевский маньяк Александр Пичушкин , убивший 49 человек. В 2031 году он, отсидев 25 лет, может подать прошение об условно-досрочном освобождении. Имеет право. До сих пор лечится в психбольнице другой — Александр Спесивцев . Этот житель Новокузнецка насиловал, пытал, убивал и… ел женщин и детей. Всего, предположительно, 82 жертвы. Если его признают излечившимся, выйдет на свободу. В 2034 году может освободиться бывший майор полиции Денис Евсюков , который убил двоих и пытался застрелить еще пару десятков человек. Помните, пьяный майор пулял в людей в супермаркете? Что с такими делать?

На мой взгляд, есть два пути — российский и американский. В США, например, известный убийца и основатель секты Чарльз Мэнсон сгнил в тюрьме. Он подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но его так и не выпустили. Умер за решеткой в 83 года. Мы можем и, наверное, должны повторить этот опыт — не выпускать, и все тут. А уж если выпустили, то, на мой взгляд, маньяков, подобных Мохову, нужно сразу возвращать за решетку обратно.

Как? Ну… Если у недавно вышедшего рецидивиста вдруг найдут в кармане пару патронов или пакет с наркотиками, думаю, никто не удивится. И вряд ли многие будут жалеть, когда такой мерзавец повесится на простыне в камере. Смертную казнь у нас отменили, но пожизненное заключение — нет. Понимание, что за чудовищные деяния преступник на свободу ни при каких обстоятельствах уже не выйдет, пойдет на пользу: прыти наверняка поубавится. Нет, я не призываю к внесудебным расправам. Просто очень не хочу, чтобы такие люди возвращались в общество. Они ведь реально опасны.