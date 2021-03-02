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В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог 

Катерина Саломе 1 час назад
Фанатка киноленты о мальчике-волшебнике Гарри Поттере обнаружила в одной из сцен «Узника Азкабана» подлог. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на блогершу.
Девушка по имени Оливия опубликовала в соцсети TikTok ролик с разбором отрывка из третьей части франшизы. На кадрах, где профессор Люпин знакомит группу учеников с магическим существом, видно, что вместо исполнителей главных ролей — Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта — снялись неизвестные актеры. Кроме того, на дублера был заменен и Дэвид Тьюилис, сыгравший преподавателя школы Хогвартс.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместе.
Фильмы , Видео , Руперт Гринт , Джордж Клуни , Джулия Робертс , Эмма Уотсон , Гарри Поттер
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