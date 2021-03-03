Как проходили съемки фильма «Покровские ворота»?

В основу картины «Покровские ворота» легла одноименная пьеса Леонида Зорина , по которой и написал сценарий Михаил Козаков . По словам драматурга, «это совершенно автобиографическое произведение», ведь будучи студентом, он снимал комнату в коммуналке на Петровском бульваре, где и познакомился с прототипами своих героев.

В своей пьесе Леонид Зорин сдвинул время событий почти на десять лет и изменил место — теперь коммуналка стала ближе к Покровским воротам.

Смотрите фильм «Покровские ворота» в субботу, 6 марта, в 15:25 и в воскресенье, 7 марта, в 19:30 на телеканале «МИР».

Руководству «Мосфильма» сценарий показался слишком простым для кино, тогда Козаков решил снять телефильм. Но и здесь он столкнулся со сложностями — телевизионное начальство поставило ультиматум, и режиссеру пришлось сняться в трех фильмах в роли Дзержинского. Но и тогда решение о съемках не спешило продвигаться. На помощь пришла исполнительница роли тети Костика Ромина — Софья Пилявская . Актриса пользовалась большим уважением у Сергея Лапина , в то время председателя Гостелерадио СССР. В итоге Лапин дал согласие.

Теперь, когда все вопросы были улажены, можно было приступать к созданию фильма.

«Слишком знаменит для коммуналки»: как подбирали актеров?

Загадочного Савранского, того самого «призрачного гонщика», сыграл каскадер и постановщик трюков Леонид Машков. Он снялся почти в 100 фильмах, но практически нигде не показывал своего лица.

Кадр из фильма «Покровские ворота»

А вот на роль Костика Ромина претендента искали долго — в общей сложности было просмотрено 19 кандидатов, но ни один из них не понравился ни режиссеру, ни съемочной группе. Казалось, что идеального Ромина найти невозможно, но тут жена Козакова вспомнила о юноше, которого однажды увидела в каком-то фильме. Им оказался студент Щукинского училища Олег Меньшиков . Молодой актер покорил всех, в том числе и Зорина, ведь «он был еще студентом и словно излучал праздничный юмор весеннего возраста».

Кража гипсового пионера: где проходили съемки фильма?

Саму коммуналку, где жили главные герои, построили в павильоне Мосфильма. А вот дворик, в котором мужская часть квартиры играет в шахматы и домино, нашли на Гоголевском бульваре, недалеко от метро «Кропоткинская». Декорацией послужил плакат «Отдыхайте в здравницах Крыма», но этого было мало. Тогда реквизиторы отправились в другой московский двор и… украли оттуда гипсовую статую пионера, вокруг которой впоследствии кружился Савранский на мотоцикле. Сейчас этот дом практически неузнаваем — его надстроили и перекрасили.

А вот больница, в которой оперировали Хоботова, сохранилась лучше остальных декораций. Это усадьба Усачевых-Найденовых, сейчас там базируются Центр спортивный медицины. Каток на Чистых прудах, который сыграл особую роль в фильме, на самом деле был расположен на Патриарших.

«Мучитель, тиран и деспот»: как работалось с Козаковым и что предсказал Костик Ромин

Татьяну Догилеву , сыгравшую роль пловчихи Светланы из общества «Трудовые резервы», в бассейне подменила дублерша, а вот танцы исполняла сама актриса. Как рассказывал режиссер, он лично обучал Меньшикова и Догилеву движениям рок-н-ролла. Правда, в результате получилась лишь «слабая пародия».

К работе с Козаковым каждый актер относился по-разному. Например, Татьяна Догилева вспоминала о режиссере, как о человеке, который создавал невероятную атмосферу во время съемок. Он постоянно показывал актерам, как нужно играть, знал текст каждого исполнителя наизусть. А вот Анатолий Равикович , сыгравший Хоботова, о Козакове отзывался как об интеллектуале и знатоке поэзии, но в то же время как о «мучителе, тиране и деспоте». По словам Равиковича, любое отступление от сценария режиссер расценивал как выпад против себя.

Интересный факт: в одной из сцен было предсказано историческое событие! Когда Костик Ромин звонил очередной пассии, он пошутил: «На дне озера Титикака обнаружен весьма древ­ний город, так что, до свиданья, дорогая, я надол­го уезжаю». Спустя почти 20 лет, в 2000 году, археологи действительно обнаружили на дне озера следы затонувшего города.

Путь через цензуру: после съемок

У фильма был тернистый путь даже после съемок. Сначала картину оценил худсовет «Телефильма», который принял ленту неоднозначно. Марк Захаров , не стесняясь в выражениях, назвал фильм китчем. Формально утверждение картины состоялось, но здесь возникли новые непредвиденные обстоятельства: Елена Коренева уехала в США, а такой поступок в то время не приветствовался. Выход фильма в эфир затягивался, кроме того, он вызвал возражения со стороны Сергея Лапина: ему не понравился якобы искаженный образ советского воина — герой Савва Игнатьевич. В итоге после внесения многочисленных исправлений фильм все-таки был допущен к эфиру и премьерный показ состоялся.

Однако на этом манипуляции с фильмом не закончились: из «Покровских ворот» то вырезали, то обратно возвращали эпизоды и фразы. Когда-то из ленты были убраны слова «натюрлих», «ферштейн», а также полька. Во второй половине 1980-х годов, во время антиалкогольной кампании, исключили некоторые сцены с Велюровым — те, где он «хлопал по рюмашке».

Фильм не сразу был принят зрителями, но сегодня он носит в себе историческую и художественную ценность, рассказывая о повседневности обычных жителей московской коммунальной квартиры.