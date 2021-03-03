Как проходили съемки фильма «Покровские ворота»?

В основу картины «Покровские ворота» легла одноименная пьеса Леонида Зорина, по которой и написал сценарий Михаил Козаков. По словам драматурга, «это совершенно автобиографическое произведение», ведь будучи студентом, он снимал комнату в коммуналке на Петровском бульваре, где и познакомился с прототипами своих героев.
В своей пьесе Леонид Зорин сдвинул время событий почти на десять лет и изменил место — теперь коммуналка стала ближе к Покровским воротам.
Смотрите фильм «Покровские ворота» в субботу, 6 марта, в 15:25 и в воскресенье, 7 марта, в 19:30 на телеканале «МИР».
Руководству «Мосфильма» сценарий показался слишком простым для кино, тогда Козаков решил снять телефильм. Но и здесь он столкнулся со сложностями — телевизионное начальство поставило ультиматум, и режиссеру пришлось сняться в трех фильмах в роли Дзержинского. Но и тогда решение о съемках не спешило продвигаться. На помощь пришла исполнительница роли тети Костика Ромина — Софья Пилявская. Актриса пользовалась большим уважением у Сергея Лапина, в то время председателя Гостелерадио СССР. В итоге Лапин дал согласие.
Теперь, когда все вопросы были улажены, можно было приступать к созданию фильма.
«Слишком знаменит для коммуналки»: как подбирали актеров?
Изначально на роли Хоботовых и Саввы Игнатьевича рассматривались Андрей Миронов, Наталья Гундарева и Никита Михалков. Однако последнему сценарий не понравился и он дал твердый отказ, а Миронову отказал сам режиссер, ему показалось, что актер слишком знаменит для коммуналки. Елена Коренева тоже не хотела исполнять роль медсестры Людочки, но мама девушка, второй режиссер «Покровских ворот» Наталья Коренева, сумела убедить дочь.
Загадочного Савранского, того самого «призрачного гонщика», сыграл каскадер и постановщик трюков Леонид Машков. Он снялся почти в 100 фильмах, но практически нигде не показывал своего лица.
Кадр из фильма «Покровские ворота»
А вот на роль Костика Ромина претендента искали долго — в общей сложности было просмотрено 19 кандидатов, но ни один из них не понравился ни режиссеру, ни съемочной группе. Казалось, что идеального Ромина найти невозможно, но тут жена Козакова вспомнила о юноше, которого однажды увидела в каком-то фильме. Им оказался студент Щукинского училища Олег Меньшиков. Молодой актер покорил всех, в том числе и Зорина, ведь «он был еще студентом и словно излучал праздничный юмор весеннего возраста».
Кража гипсового пионера: где проходили съемки фильма?
Саму коммуналку, где жили главные герои, построили в павильоне Мосфильма. А вот дворик, в котором мужская часть квартиры играет в шахматы и домино, нашли на Гоголевском бульваре, недалеко от метро «Кропоткинская». Декорацией послужил плакат «Отдыхайте в здравницах Крыма», но этого было мало. Тогда реквизиторы отправились в другой московский двор и… украли оттуда гипсовую статую пионера, вокруг которой впоследствии кружился Савранский на мотоцикле. Сейчас этот дом практически неузнаваем — его надстроили и перекрасили.
А вот больница, в которой оперировали Хоботова, сохранилась лучше остальных декораций. Это усадьба Усачевых-Найденовых, сейчас там базируются Центр спортивный медицины. Каток на Чистых прудах, который сыграл особую роль в фильме, на самом деле был расположен на Патриарших.
«Мучитель, тиран и деспот»: как работалось с Козаковым и что предсказал Костик Ромин
Татьяну Догилеву, сыгравшую роль пловчихи Светланы из общества «Трудовые резервы», в бассейне подменила дублерша, а вот танцы исполняла сама актриса. Как рассказывал режиссер, он лично обучал Меньшикова и Догилеву движениям рок-н-ролла. Правда, в результате получилась лишь «слабая пародия».
К работе с Козаковым каждый актер относился по-разному. Например, Татьяна Догилева вспоминала о режиссере, как о человеке, который создавал невероятную атмосферу во время съемок. Он постоянно показывал актерам, как нужно играть, знал текст каждого исполнителя наизусть. А вот Анатолий Равикович, сыгравший Хоботова, о Козакове отзывался как об интеллектуале и знатоке поэзии, но в то же время как о «мучителе, тиране и деспоте». По словам Равиковича, любое отступление от сценария режиссер расценивал как выпад против себя.
Интересный факт: в одной из сцен было предсказано историческое событие! Когда Костик Ромин звонил очередной пассии, он пошутил: «На дне озера Титикака обнаружен весьма древний город, так что, до свиданья, дорогая, я надолго уезжаю». Спустя почти 20 лет, в 2000 году, археологи действительно обнаружили на дне озера следы затонувшего города.
Путь через цензуру: после съемок
У фильма был тернистый путь даже после съемок. Сначала картину оценил худсовет «Телефильма», который принял ленту неоднозначно. Марк Захаров, не стесняясь в выражениях, назвал фильм китчем. Формально утверждение картины состоялось, но здесь возникли новые непредвиденные обстоятельства: Елена Коренева уехала в США, а такой поступок в то время не приветствовался. Выход фильма в эфир затягивался, кроме того, он вызвал возражения со стороны Сергея Лапина: ему не понравился якобы искаженный образ советского воина — герой Савва Игнатьевич. В итоге после внесения многочисленных исправлений фильм все-таки был допущен к эфиру и премьерный показ состоялся.
Однако на этом манипуляции с фильмом не закончились: из «Покровских ворот» то вырезали, то обратно возвращали эпизоды и фразы. Когда-то из ленты были убраны слова «натюрлих», «ферштейн», а также полька. Во второй половине 1980-х годов, во время антиалкогольной кампании, исключили некоторые сцены с Велюровым — те, где он «хлопал по рюмашке».
Фильм не сразу был принят зрителями, но сегодня он носит в себе историческую и художественную ценность, рассказывая о повседневности обычных жителей московской коммунальной квартиры.