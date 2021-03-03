Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм «Непрощенный» за долги 

Юморист и актер Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм "Непрощенный" из-за долгов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Кинокомпания Галустяна "Фреш-фильм" вложила в производство ленты "Кома", съемками которого занималась студия Андреасяна "Энджой мувиз", 15 миллионов рублей. Однако фильм собрал в два раза меньше суммы, потраченной на финансирование.

Шоумен потребовал вернуть свои вложения через суд. Тогда Андреасян предложил отдать авторские права на картину "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.