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Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм «Непрощенный» за долги 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Юморист и актер Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм "Непрощенный" из-за долгов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Кинокомпания Галустяна "Фреш-фильм" вложила в производство ленты "Кома", съемками которого занималась студия Андреасяна "Энджой мувиз", 15 миллионов рублей. Однако фильм собрал в два раза меньше суммы, потраченной на финансирование.
Шоумен потребовал вернуть свои вложения через суд. Тогда Андреасян предложил отдать авторские права на картину "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пресняков на шоу Урганта не смог вспомнить, когда родился его сын.
Фильмы , Видео , Непрощенный , Михаил Галустян
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