Фестиваль «Кинотавр» проведут в Сочи в сентябре 

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Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в этом году пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Обычно мероприятие проводят в начале июня, однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение изменить даты.

"Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре — с 18 по 25 сентября", — проинформировали в пресс-службе фестиваля.

На данный момент стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.