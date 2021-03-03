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Фестиваль «Кинотавр» проведут в Сочи в сентябре 

Анна Арсеньева 12 часов назад
Фестиваль «Кинотавр» проведут в Сочи в сентябре
Фото: depositphotos.com
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в этом году пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
Обычно мероприятие проводят в начале июня, однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение изменить даты.

"Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре — с 18 по 25 сентября", — проинформировали в пресс-службе фестиваля.

На данный момент стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм "Непрощенный" за долги.
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