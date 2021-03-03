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Фотографии звезд, ставшие интернет-мемами 

Passion.ru 9 часов назад
2 марта 2020 года весь мир облетел снимок Ким Кардашьян, которая слишком расслабилась в кресле своего стилиста и задремала, открыв рот и запрокинув голову на спинку кожаного стула. Пользователи Сети уже успели вдоволь повеселиться над снимком и записали его в интернет-мемы. А редакция Passion.ru решила вспомнить, какие еще снимки знаменитостей «ушли в народ».
Для начала рассмотрим еще раз снимок нашей любимой Кардашьян-пока еще Уэст. В Сеть его выложил Крис Эпплтон, постоянный стилист звезды, который решил попозировать рядом со спящей звездой, будто она достопримечательность. Пользователи уже сообщили ему, что Ким его убьет, а заодно попрактиковались в том, как остроумнее подписать снимок. Лидерами по количеству лайков стали: «Я устал, хочу любви», «Самый занятый человек в мире перетрудился», «Единственное фото Кардашьян без обработки», «Скоро на тебя потечет ее слюна». Сама же Ким оставила свой вариант: «Я тебя ненавижу! Ты меня утомил!». Но русские люди были бы изобретательнее!
Одним из самых популярных «поставщиков» мемов в русском сегменте интернета по праву считается Роберт Дауни-младший. Кадр из «Мстителей», где он закатывает глаза, скрестив руки на груди, уже стал культовым и используется для выражения раздражения и чего-то типа «как же ты меня утомил». Про кадр из «Железного человека», где Тони Старк в исполнении актера разводит руками, даже говорить не будем — его и так все помнят.
Мем с Леонардо Ди Каприо с бокалом в руке из картины «Великий Гэтсби» не менее известен и любим в Сети. Его используют и для одобрения, и для предложения «Выпьем за любовь» (почти забытый Игорь Николаев скромно плачет в сторонке).
Выпученные глаза Николаса Кейджа из «Поцелуя вампира» также стали источником шуток и выражения крайней степени удивления, который не иссякает уже лет 20, не меньше.
Танцующий Ван Дамм из «Кикбоксера» стал синонимом радостных новостей и отличного настроения. Особенно эффектно он смотрится в различных gif-ках.
Ну и, куда же без всеми любимой Анджелины и ее внезапного второго подбородка, который как бы говорит всем: «Да лааадно? Ты шутишь!»
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Комментарии
Фильмы , Фото , Мстители , Железный человек , Великий Гэтсби , Кикбоксер , Игорь Николаев , Тони Старк , Леонардо ДиКаприо , Ким Кардашьян , passion.ru
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