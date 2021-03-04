3 неизвестных факта о «Бриллиантовой руке», которые удивят даже фанатов 

Легендарная комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" по праву считается одной из культовых картин советского кинематографа. Некоторые поклонники фильма смотрели его так часто, что уже помнят большинство реплик наизусть.

Однако немногие знают о том, как снималась любимая кинолента. Подробнее о самых неочевидных фактах — в материале "Рамблера".

Кругом Гайдай

Во время съемок "Бриллиантовой руки" Гайдай не только сидел режиссерском кресле и отдавал указания актерам, но и сам появлялся в кадре. Именно его рука преследует в кошмарах Гешу Козодоева. Но и это еще не все: режиссер озвучил эпизодическую роль лежащего на асфальте пьянчуги, с которым сталкивается по дороге в булочную Горбунков.

Как падал Никулин

Сцена падения Семена Горбункова на "стамбульской" улице снималась чрезвычайно долго. Никулину никак не удавалось удачно и эффектно поскользнуться на арбузной корке. В конце концов, за него это сделал Леонид Каневский : артист переоделся в костюм главного героя и очень быстро выполнил "трюк". Таким образом, в этом эпизоде мы видим ноги Каневского, а не Никулина.

Смекалка вместо спецэффектов

Съемки "Бриллиантовой руки" проходили в конце 60-х годов прошлого века. Стоит ли говорить, что в те годы работникам киноиндустрии не были доступны впечатляющие спецэффекты, которые в современных фильмах мы видим повсеместно. Именно поэтому для съемок сцены с мальчиком, идущим по воде, создателям картины пришлось закрепить под водой доску.