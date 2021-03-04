Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

3 неизвестных факта о «Бриллиантовой руке», которые удивят даже фанатов 

Мира Маркина 4 часа назад
3 неизвестных факта о «Бриллиантовой руке», которые удивят даже фанатов
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Легендарная комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" по праву считается одной из культовых картин советского кинематографа. Некоторые поклонники фильма смотрели его так часто, что уже помнят большинство реплик наизусть.
Однако немногие знают о том, как снималась любимая кинолента. Подробнее о самых неочевидных фактах — в материале "Рамблера".

Кругом Гайдай

Во время съемок "Бриллиантовой руки" Гайдай не только сидел режиссерском кресле и отдавал указания актерам, но и сам появлялся в кадре. Именно его рука преследует в кошмарах Гешу Козодоева. Но и это еще не все: режиссер озвучил эпизодическую роль лежащего на асфальте пьянчуги, с которым сталкивается по дороге в булочную Горбунков.

Как падал Никулин

Сцена падения Семена Горбункова на "стамбульской" улице снималась чрезвычайно долго. Никулину никак не удавалось удачно и эффектно поскользнуться на арбузной корке. В конце концов, за него это сделал Леонид Каневский: артист переоделся в костюм главного героя и очень быстро выполнил "трюк". Таким образом, в этом эпизоде мы видим ноги Каневского, а не Никулина.

Смекалка вместо спецэффектов

Съемки "Бриллиантовой руки" проходили в конце 60-х годов прошлого века. Стоит ли говорить, что в те годы работникам киноиндустрии не были доступны впечатляющие спецэффекты, которые в современных фильмах мы видим повсеместно. Именно поэтому для съемок сцены с мальчиком, идущим по воде, создателям картины пришлось закрепить под водой доску.
Видео дня. Как сложилась судьба Панаса Петровича
Комментарии
Фильмы , Бриллиантовая рука , Леонид Каневский , Леонид Гайдай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
03:00
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
ТВ
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
10:13
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
Сериалы
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
11:48
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
ТВ
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
04:57
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
Актеры
Актрисы, которых все ненавидят
10:48
Актрисы, которых все ненавидят
Актеры
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
04:29
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
Актеры
Как изменились герои «Дикого ангела»
05:55
Как изменились герои «Дикого ангела»
Актеры
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
07:15
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Сериалы
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение