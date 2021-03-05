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«Десятый невозвратный миллион»: Ургант о ремейке «Белорусского вокзала» 

News.ru 6 часов назад
«Десятый невозвратный миллион»: Ургант о ремейке «Белорусского вокзала»
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Артист и телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале шуточной песней прокомментировал планы режиссёра Тиграна Кеосаяна снять ремейк советской классики — картины «Белорусский вокзал».
Информация о фильме появилась на странице в социальных сетях киностудии «Мосфильм». Позднее пост был удалён. Сам режиссёр эти слухи отрицает. Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян говорит, что не будет снимать ремейки. Однако автор оригинального фильма Андрей Смирнов в эфире «Эха Москвы» рассказал, что Кеосаян звонил ему и просил «благословения» на картину с практически идентичным сюжетом. Только в ремейке четыре боевых товарища встречаются по возвращении из Афганистана, а не после Великой Отечественной войны.
Ургант решил не проходить мимо этих слухов. Он отметил, что в первую очередь для съёмок нужно получить финансирование. А добиться его можно в Фонде кино. Как отметил юморист, организация ответила бы на подобное деловое предложение песней, которую сам же Ургант и исполнил. В композиции на мотив песни «Десятый наш десантный батальон», звучавшей в фильме Смирнова, поётся, в частности, о «нашей любимой» картине про Крым. Это намёк на ленту Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью».

Нас ждёт прокат успешный // Но нам не важен он // Сомненья прочь // Уходит в ночь, конечно // Десятый невозвратный миллион // Десятый невозвратный миллион, — спел шоумен в эфире «Вечернего Урганта».

Как ранее передавал NEWS.ru, Ургант высмеял музыканта Егора Крида, являющегося наставником на проекте «Голос. Дети».
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Комментарии
Фильмы , Крид , Андрей Смирнов , Иван Ургант , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Эхо Москвы
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