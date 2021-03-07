Что вырезала цензура из советских фильмов 

«Иван Васильевич меняет профессию»

Из картины Леонида Гайдая было вырезано или переозвучено сразу несколько сцен с участием Юрия Яковлева . Например, в сцене допроса милиции на вопрос «Где живете?» отвечает: «В палатах». А в оригинале был совсем другой ответ — «Москва, Кремль». Также был убран эпизод, в котором Иван Грозный жарит котлеты на кухне у Шурика, так как по мнению цензоров это глумление над историческим образом. В общей сложности картину сократили на 10 минут экранного времени.

«Кавказская пленница»

Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Изначально для этой культовой комедии была сделана анимационная заставка. К забору с надписью «Маша дура» подкрадывается Трус и рисует большую букву «Х», далее подходит Бывалый и рисует «У», и наконец через забор переваливается Балбес, который собирается дописать третью букву одного неприличного слова. Однако, увидев милиционера, он быстренько выводит «…дожественный фильм» и убегает.

«Мимино»

Кадр из фильма «Мимино»

А вот картина «Мимино» подвергалась цензуре в несколько этапов. Во времена Брежнева была вырезана сцена в лифте, где Мимино и герой Мкртчяна спускаются в холл гостиницы «Россия» и сталкиваются с двумя одинаково одетыми японцами, один из которых говорит другому: «До чего же все эти русские на одно лицо». При Горбачеве убрали сцену из ресторана той же гостиницы с участниками конгресса эндокринологов. И это далеко не все эпизоды, которые в тот или иной период подверглись цензуре. Позже некоторые из них вернули на место, но эпизод в лифте с японцами, похоже, был безвозвратно утрачен.