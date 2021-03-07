Что вырезала цензура из советских фильмов 

Некоторое время назад все фильмы, которые выпускались в СССР, проходили через процедуру утверждения на художественном совете. Такие фильмы, как «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кин-дза-дза», «Бриллиантовая рука» и многие другие пострадали от советской цензуры. «Рамблер» расскажет о самых известных примерах.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Из картины Леонида Гайдая было вырезано или переозвучено сразу несколько сцен с участием Юрия Яковлева. Например, в сцене допроса милиции на вопрос «Где живете?» отвечает: «В палатах». А в оригинале был совсем другой ответ — «Москва, Кремль». Также был убран эпизод, в котором Иван Грозный жарит котлеты на кухне у Шурика, так как по мнению цензоров это глумление над историческим образом. В общей сложности картину сократили на 10 минут экранного времени.
«Кавказская пленница»
Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Изначально для этой культовой комедии была сделана анимационная заставка. К забору с надписью «Маша дура» подкрадывается Трус и рисует большую букву «Х», далее подходит Бывалый и рисует «У», и наконец через забор переваливается Балбес, который собирается дописать третью букву одного неприличного слова. Однако, увидев милиционера, он быстренько выводит «…дожественный фильм» и убегает.
«Мимино»
Кадр из фильма «Мимино»
А вот картина «Мимино» подвергалась цензуре в несколько этапов. Во времена Брежнева была вырезана сцена в лифте, где Мимино и герой Мкртчяна спускаются в холл гостиницы «Россия» и сталкиваются с двумя одинаково одетыми японцами, один из которых говорит другому: «До чего же все эти русские на одно лицо». При Горбачеве убрали сцену из ресторана той же гостиницы с участниками конгресса эндокринологов. И это далеко не все эпизоды, которые в тот или иной период подверглись цензуре. Позже некоторые из них вернули на место, но эпизод в лифте с японцами, похоже, был безвозвратно утрачен.