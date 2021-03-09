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«Девушка по соседству»: фильм ужасов, снятый по реальным событиям в США 

Даня Виттиг 6 часов назад
Иногда трудно представить, что кадры из фильма ужасов основаны на реальных событиях. "Рамблер" собрал факты о жуткой истории из фильма Грегори Уилсона "Девушка по соседству".
Фильм снят по одноименному роману известного американского Джека Кетчама. А вот в основу книги легла реальная история, которая произошла в США в конце пятидесятых годов.
Сильвия Мэри Лайкенс — американская девочка из Индианаполиса, которая была убита в шестнадцать лет после длительных пыток и истязаний. Ее убийцей стала Гертруда Банишевски, её дети и подростки, живущие по соседству.
Мать девушки сидела в тюрьме, а работа отца была связана с постоянными разъездами, поэтому он предложил соседке присматривать за дочерями и обеспечивать всем необходимым. Конечно же, за деньги. Отца не смутил тот факт, что сама Гертруда и ее дети жили на грани бедности.
Почти сразу женщина начала вымещать на Сильвии агрессию, младшей сестре доставалось куда меньше. Женщина била Сильвию, называла грязной и распущенной. Хотя сама никогда не убиралась, а одна из дочерей Гертруды и вовсе была беременна из-за случайной связи. В какой-то момент Гертруда рассказала об этом в школе, пытаясь восстановить справедливость, но ее не случилось.
Мачеха начала пороть Сильвию под надуманными предлогами, тушить о её тело сигареты и обливать горячей водой. Вскоре к издевательствам над девушкой присоединились дети Гертруды и ее бойфренд.
В какой-то Сильвии запретили ходить в школу и покидать дом. Девушка начала мочиться в кровать, и тогда Гертруда заперла её в подвале. Несчастная Сильвия без еды была вынуждена была употреблять фекалии и мочу.
Дочь Гертруды и отчим выжгли раскалённой иглой на животе Сильвии надпись "Я проститутка и горжусь этим". Не могли простить того, что он рассказала о дочери Гертруды. Это был не единственный отпечаток на теле изнеможенной девушки. Более пяти человек на постоянной основе пытали узницу.
Гертруду осудили, как и ее подельников. Однако ни смертная казнь, ни пожизненное заключение их не ждали. Преступников "спасло" психическое расстройство и возраст. Почти все они отсидели в тюрьме минимальное количество лет, вышли и дожили остаток жизни на свободе.
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Фильмы , Видео , Грегори Уилсон
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