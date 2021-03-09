«Дорогие товарищи» Кончаловского номинированы на премию BAFTA

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В одной из последних публикаций в официальном аккаунте сценариста и продюсера Андрея Кончаловского появилась информация о новом статусе картины «Дорогие товарищи!». Фильм номинировали на одну из самых значимых премий Европы.

«Дорогие товарищи!» считается исторической кинокартиной. Кадры фильма посвящены событиям в Новочеркасске 1962 года — забастовке на главном городском заводе.

«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм»», — написал в своем микроблоге режиссер.