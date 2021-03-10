Ушел из жизни актер Николай Сморчков

На 91 году ушел из жизни советский и российский актер Николай Сморчков
, передает "Москва 24". Уточняется, что артист скончался от коронавируса. "Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами", – сообщает сайт Союза кинематографистов РФ. Николай Сморчков родился в 1930 году 9 августа. Свою первую роль он сыграл еще во время учебы во ВГИКе. Работал в театре Киноактера. На его счету более 200 ролей. В кино он играл в картинах "Мы вас любим", "Летят журавли", "Война и мир" и других.