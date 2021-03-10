Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Ушел из жизни актер Николай Сморчков

Газета.Ruиещё 14
20 часов назад
На 91 году ушел из жизни советский и российский актер Николай Сморчков, передает "Москва 24". Уточняется, что артист скончался от коронавируса. "Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами", – сообщает сайт Союза кинематографистов РФ. Николай Сморчков родился в 1930 году 9 августа. Свою первую роль он сыграл еще во время учебы во ВГИКе. Работал в театре Киноактера. На его счету более 200 ролей. В кино он играл в картинах "Мы вас любим", "Летят журавли", "Война и мир" и других.
Ушел из жизни актер Николай Сморчков
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Российские актеры,Я Вас любил,Летят журавли,Николай Сморчков,Москва24,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители