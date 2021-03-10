Известные советские и российские кинорежиссеры Никита Михалков Андрей Кончаловский являются друг другу родными братьями, однако многие задаются вопросом, почему же они носят разные фамилии.

Кончаловский старше брата на 8 лет. Несмотря на родство, общее увлечение кинематографом, оба абсолютно разные во всем. Старший брат Андрей-Андрон Михалков-Кончаловский часто меняет свое имя, в свою очередь Никита так и остается со своим именем и фамилией, данными при рождении.

Кроме этого у братьев разные политические взгляды, отношение к Богу, и фильмы они снимают совершенно разные. Да и в личной жизни они сильно отличаются. Любвеобильный Андрей Сергеевич пять раз был женат в отличие от своего младшего брата, который по сей день счастлив со второй супругой.

Общее между братьями все же что-то есть, они оба любят, уважают и хранят память о своих родителях. Представители известной династии носят фамилии своих родителей, Кончаловский взял фамилию своей родительницы – Натальи Петровны, так как считал, что она была намного талантливее, чем их отец. Она была известной личностью.

По ее линии также были выдающие и талантливые родственники, дедом Кончаловской был известный художник Суриков. Еще в студенчестве Андрей сменил фамилию на двойную, но впоследствии оставил только матери.

По другой версии Андрей Кончаловский, собирался строить карьеру за рубежом, но его родственник был связан с политикой, и это могло оказаться помехой.